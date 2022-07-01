أسعار الحديد اليوم بعد خفض 8 مصانع الطن 500 جنيه.. وحديد عز الأعلى سعرا

فاجأت مصانع إنتاج الحديد السوق، أمس، بخفض أسعار الحديد اليوم الجمعة 1-7-2022 في الأسواق المحلية، بمتوسط 500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وهو ما لقي قبولًا من المتعاملين، حيث يعدّ هو التراجع الرابع منذ أبريل الماضي، ما يساعد على زيادة الطلب على المعدن الأهم في حركة البناء.

وأكد عدد من التجار أن الحديد مرشح لمزيد من الهبوط حال استمرار انخفاض المعادن في بورصة المعادن العالمية واستمرار حوافز الحكومة للقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة لمواجهة الركود ، ويتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم ما بين 17300 الى 17670 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع بعد الانخفاض الأخير.

سعر حديد عز

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الجمعة 1-7-2022:

سعر حديد عز اليوم

انخفض سعر حديد عز اليوم بشكل ملحوظ بقيمة بـ500 جنيه للطن، ليبلغ السعر اليوم نحو 17670 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل “النولون” للمستهلك النهائي وهي الأعلى سعرًا في مصر.

سعر حديد المصريين

وشهدت أسعار الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المصريين هبوطًا جديدًا لتسجل نحو 17570 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي.

سعر حديد السويس اليوم

كما تراجع سعر حديد السويس اليوم خلال التعاملات الأسبوعية بعد انخفاضه بنحو 500 جنيه ليبلغ الطن نحو 17570 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما كان التراجع الأكبر من نصيب شركة حديد الجارحي بواقع 550 جنيهًا للطن الواحد، ليسجل سعر طن حديد الجارحي نحو 17300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهو أقل سعر في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

وانخفضت أيضًا أسعار الحديد اليوم في مصنع بشاي للصلب بنحو 500 جنيه للطن ليسجل 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

وشهد حديد المراكبي للصلب تراجعًا بواقع 500 جنيه في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيهًا للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد العشري

ثبات جديد سجله سعر حديد العشري للصلب في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 17500 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما انخفض مثل باقي المصانع سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17450 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.