أسعار الحديد اليوم بعد ارتفاع الطن بمتوسط 2300 جنيه في أسواق مواد البناء

هدوء في الأسواق المصرية تشهده أسعار الحديد اليوم في مصر الاثنين 13 مارس 2023 بعد قفزات جنونية في حديد التسليح، خلال الأسبوع الماضي، بمتوسط 2300 جنيه للطن تم تطبيقها منذ الأسبوع الماضي لتستقر الأسعار عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط ترقب المستهلكين متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه وتأثيره على تكلفة الإنتاج.

وكشفت مصادر في غرفة مواد البناء، لـ”المال”، أن سعر الطن تجاوز 30 ألف جنيه للمستهلك لدى بعض الشركات في الأسواق، بعد إعلان مصنع عنتر ستيل وصول الطن فيه إلى 29500 جنيه تسليم أرض مصنع، ويتزامن معه هبوط في الطلب والطاقة الإنتاجية بالمصانع، فيما يصل سعر الحديد في مصر لما بين 27500 و29500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر الحديد

وتنشر “المال”، في التقرير التالي، أسعار الحديد اليوم في مصر الاثنين 13 مارس 2023

سعر حديد عز اليوم

شهد مصنع حديد عز الأكثر مبيعًا وطلبًا في السوق المصرية استقرارًا متواصلًا للأسبوع الثاني، ليسجل الطن نحو 29285 جنيهًا غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى إنتاجية بالسوق

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر الحديد لدى مصنع بشاي للصلب أعلى مستوياته بعد ارتفاعه بحوالي 500 جنيه للطن ليسجل اليوم في مصر 29000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد السويس اليوم

ولم تتغير أسعار الحديد في مصر بمصنع السويس، خلال التعاملات الأسبوعية، لتسجل نحو 29200 جنيه تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

فيما واصل سعر مصنع حديد المصريين مستوياته المستقرة ليبلغ نحو 29200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

ولم تتغير أسعار الحديد في مصنع الجارحي لتستقر عند 27500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يعدّ أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد المراكبي للصلب

واستقرت أيضًا في سوق مواد البناء أسعار الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المراكبي للصلب نحو 28500 جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد عنتر ستيل

المصنع الأعلى سعرًا في مصر كان من نصيب مصنع عنتر ستيل، والذي سجل 29500 جنيه للطن بعد قفزة بحوالي 3000 جنيه للطن، الأسبوع الماضي.