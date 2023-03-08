أسعار الحديد اليوم.. الطن يقفز ما بين 1500-3000 جنيه بالأسواق

قفزات كبيرة شهدتها أسعار الحديد اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023 بعد إعلان عدد من المصانع عن زيادات بما يتراوح ما بين 1500 إلى 3000 جنيه تم تطبيقها منذ أمس لتواصل الأسعار مستويات غير مسبوقة في ظل انخفاض الطلب والمعروض بشكل قوي في السوق المحلي وسط ذهول البعض من المستويات التى بلغها حديد التسليح.

وكشف محب شفيق احد تجار مواد البناء ، أن أسعار الحديد اليوم تجاوزت 30 ألف جنيه للمستهلك في الأسواق ، بعد اعلان مصنع عنتر ستيل عن زيادة قدرها 3000 جنيهاً ، فيما رفع مصنع بشاي للصلب 500 جنيهاً للطن ليتراوح سعر الحديد في مصر عند أعلي مستوياته ، ليسجل الطن ما بين 27500 – 29500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر الحديد اليوم

وتنشر “المال”، في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر مصر الأربعاء 8 مارس 2023

سعر حديد عز اليوم

مازال مصنع حديد عز هو الاكثر مبيعا وطلباً في السوق المصري ليسجل الطن نحو 29285 جنيهًا يناير الماضي وهو نفس السعر خلال مارس غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى إنتاجية بالسوق

سعر حديد السويس اليوم

ولم تتغير أسعار الحديد في مصر بمصنع السويس، خلال التعاملات الأسبوعية، لتسجل نحو 29200 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر الحديد لدي مصنع بشاي للصلب قفزة بواقع 500 جنيهاً ليبلغ الطن نحو 29000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

وأستقر أيضاً سعر مصنع حديد المصريين ليبلغ نحو 29200 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما شهد مصنع الجارحي ثبات أسعاره عند 27000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد المراكبي للصلب

كما سجلت أسعار الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المراكبي للصلب نحو 28500 ألف جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد عنتر ستيل

قفز سعر مصنع حديد عنتر ستيل بواقع 3000 جنيهاً للطن ليسجل 29500 جنيهاً للطن وهو الاعلي سعراً في مصر.