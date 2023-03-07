أسعار الحديد اليوم.. «السويس للصلب» يعلن زيادة جديدة 2350 جنيها فى الطن

ارتفعت أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 7-3-2023 بقيمة 2350 جنيها للطن في مصنع حديد السويس للصلب بعد إرساله ما يفيد بتطبيق زيادة جديدة بداية من اليوم في الأسواق بمختلف المحافظات.

سعر الحديد اليوم

وعلمت المال من مصادر في غرفة مواد البناء باتحاد الغرف ، أن مصنع حديد السويس للصلب أعلن رفع أسعاره عبر إخطارا لوكلائه يفيد بارتفاع سعر طن حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر مارس ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 29200 جنيه تسليم أرض مصنع ، بدلا من 26850 حنيها خلال فبراير الماضي.

وأضافت المصادر أن أسعار الحديد اليوم في مصر تختلف باختلاف المصانع والشركات المنتجة له وفقا للجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة أنه من المرتقب أن يصل سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد السويس للمستهلك بسعر 29.6 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وأعلن مصنع حديد عز أمس زيادة أسعار الحديد في مصر بواقع 2300 جنيه للطن ، فيما تقوم مصانع إنتاج حديد التسليح بزيادة أسعارها نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد زيادة سعر الدولار أمام الجنية لمستويات 30.60 جنيه في البنوك المحلية.

وقالت إن مبيعات الحديد تشهد هبوطا طفيفا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.