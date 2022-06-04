استقرار ملحوظ ومستمر للأسبوع الثاني علي التوالي شهدتها أسعار الحديد اليوم السبت 4-6-2022 بالأسواق المحلية بعد انخفاضها مؤخرا بمتوسط ما بين 1000-1150 جنيها للطن تسليم أرض مصنع لتعاود الثبات عند مستوياتها وسط ترقب وتوقع بمزيد من هبوط سعر طن حديد التسليح محليا.

وقال بعض تجار مواد البناء إن التراجعات الأخيرة في سعر الحديد ساهمت في تحرك الطلب داخل السوق ، مؤكدين أن أسعار الحديد اليوم يتراوح متوسطها ما بين 17850 إلى 18170 جنيها للطن تسليم أرض مصنع ، بالتزامن مع صعوبة البناء أو استخراج التراخيص في بعض القرى والأماكن العشوائية.

سعر حديد التسليح

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر السبت 4-6-2022 :

سعر حديد عز اليوم

شهد سعر حديد عز اليوم استقرارا متواصل صباحا بعد تراجعه مؤخرا بقيمة 1000 جنيه للطن ليبلغ السعر اليوم نحو 18170 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي.

سعر حديد السويس اليوم

وأضاف التجار أن سعر حديد السويس اليوم سجل ثباتا ملحوظا خلال التعاملات الأسبوعية ليصل السعر لنحو 18070 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المصريين اليوم

كما سجلت أسعار الحديد اليوم في مصر لدى شركة حديد المصريين استقرارا متواصلا ليسجل الطن نحو 18070 جنيها تسليم أرض مصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي.

سعر حديد الجارحي اليوم

ولم يتغير سعر حديد الجارحي على مدار الأسبوع الماضي ، ليبلغ طن حديد الجارحي نحو 17850 جنيها تسليم ارض مصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وشهد سعر حديد بشاي للصلب ثباتا اليوم عند مستوياته منذ بداية الأسبوع الماضي ليبلغ نحو 18075 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

فيما استقر سعر حديد المراكبي للصلب في التعاملات اليومية ليصل سعر الطن إلى 18050 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد العشري

ثبات جديد سجله سعر حديد العشري للصلب في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 18 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما تأثر أيضا سعر حديد الجيوشي للصلب ليبلغ نحو 17900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع بعد انخفاضه خلال بداية التعاملات الأسبوعية الجارية.

سعر حديد مصر ستيل



فيما شهد سعر حديد مصر ستيل ثباتا أيضا مثل باقي المصانع ليسجل نحو 18 ألف جنيه للطن أرض مصنع.