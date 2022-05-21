أسعار الحديد اليوم السبت 21-5-2022 بالأسواق المصرية.. وتوقعات بانخفاض الطن

ترقب وانتظار من جانب التجار والمتعاملين في السوق المحلية لإعلان المصانع عن أسعار الحديد اليوم السبت 21-5-2022 بالأسواق المصرية بعد استقرارها على مدار 3 أسابيع ، بالتزامن مع هبوط سعر الخردة والخامات عالميا في بورصة المعادن وتأكيد البعض بضرورة هبوط سعر حديد التسليح خلال أيام.

وأكد تجار الحديد أن مصانع إنتاج حديد التسليح تدرس حاليا تأثير المتغيرات الاقتصادية المستمرة والمتلاحقة على تكلفة الإنتاج وأبرزها زيادة سعر الفائدة بنسبة 2% مؤخرا ، موضحين أن أسعار الحديد مازالت مرتفعة مع ضرورة خفضها ، فيما يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 18900-19170 جنيه تسليم أرض مصنع غير شامل تكلفة النقل إلى المستهلك.

سعر حديد التسليح

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد في مصر السبت 21-5-2022:

سعر حديد عز اليوم

لم يشهد سعر حديد عز اليوم أي تغيرات ليستمر كأعلى سعر في مصر ، ويسجل 19170 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع ويستحوذ عز على الطاقة الإنتاجية الأكبر في مصر.

سعر حديد المصريين

فيما استقرت أسعار حديد المصريين عند نفس المستوى منذ بداية مايو الجاري ، ليسجل سعر الطن نحو 19100 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما شهدت أسعار الحديد اليوم لدي مصنع حديد الجارحي استقرارا متواصلا ، ليبلغ نحو 19 ألف جنيه تسليم أرض مصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يعلن مصنع حديد بشاي للصلب عن أي تحريك في السعر حتي الآن مثل باقي الشركات ، ليسجل نحو 19100 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وشهد سعر مصنع حديد السويس للصلب ثباتا متواصلا ، ليبلغ نحو 19100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

واستقر سعر مصنع حديد المراكبي عند مستوياته ليسجل الطن نحو 19100 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع ويعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

فيما ثبتت أسعار الحديد اليوم لدى حديد العشري للصلب استقرار أسعاره ، ليسجل الطن نحو 19 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

يذكر أن مصر تنتج نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.