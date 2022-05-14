أسعار الحديد اليوم السبت 14-5-2022.. وحقيقة وقف تصدير مواد البناء



توقعات بهبوط جديد في أسعار الحديد اليوم السبت 14-5-2022 بالأسواق المصرية بعد تراجع سعر الخردة عالميا ، والحديد في الاسواق العالمية بعد هبوطه نهاية شهر ابريل الماضي مع استمرار الحرب الروسية الاوكرانية ، في ظل الطلب المتراجع على الحديد خلال الفترة الاخيرة.

واكد تجار الحديد ومواد البناء ان هبوط أسعار الحديد اليوم سيساهم في زيادة الطلب مجددا ، كما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 18900-19170 جنيه للطن ، تسليم ارض مصنع غير شامله نولون النقل الى المستهلك ، فيما يتم تداول الطن بالسوق وفقا لبعض التجار قرب 19.5 الف جنيه.

ونفي مصدر مسئول بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ، شائعات وقف تصدير مواد البناء ،مؤكد انه لم يصدر اي قرارات بذلك من اى جهة كانت ولكن كانت مطالب من البعض فقط ، لافتا الى انه لم يتم بحث ذلك.

حديد التسليح

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 14-5-2022 بعد شائعات وقف تصدير مواد البناء

سعر حديد عز اليوم

وسجل سعر حديد عز اليوم ثبات في صنف حديد التسليح ، ليبلغ نحو 19170 ألف جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهي الاعلي انتاجية في مصر

سعر حديد المصريين

كما استقر سعر مصنع حديد المصريين خلال تعاملات اليوم في الاسبوع الثالث بعد انخفاض ، ليسجل سعر الطن نحو 19100 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

واعلن مصنع حديد الجارحي في مصر مواصلة الثبات ، ليسجل نحو 19 الف جنيه تسليم ارض مصنع وسط هبوط في المبيعات.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يتغير سعر مصنع حديد بشاي للصلب للاسبوع الثالث ، ليسجل نحو 19.1 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وشهدت أسعار الحديد اليوم لدي مصنع حديد السويس للصلب أستقرار ، ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 19100 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

كما شهد مصنع حديد المراكبي ثبات الان عند مستوي 19100 جنيه للطن تسليم ارض مصنع والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

واعلن مصنع حديد العشري للصلب والذي يعد ضمن مصانع الدرفله استقرار أسعارها ، ليسجل الطن نحو 18900 جنيه للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما بلغ الطن مصنع حديد الجيوشي نحو 18900 جنيه للطن تسليم ارض مصنع .