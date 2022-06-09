أسعار الحديد اليوم الخميس 9-6-2022.. حديد عز الأعلى سعرا



ثبات مستمر شهدته أسعار الحديد اليوم الخميس 9-6-2022 بالأسواق المصرية، للأسبوع الثاني على التوالي، بالتزامن مع تذبذب الأسواق العالمية للمعادن نتيجة الأحداث الجيوسياسية وأبرزها عدم استقرار المعادن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية مع ارتفاع سعر الدولار أمام العملات وتغير سعر النفط عالميا وعدم استقراره محليا.

ويتخوف البعض من تحرك سعر حديد التسليح مجددا حال زيادة سعر الفائدة الأمريكية مجددا أو اشتعال سعر الطاقة عالميا، موضحين أن الانخفاضات الأخيرة ساهمت في تهدئة السوق بعد شلل كبير نتيجة الارتفاعات الأخيرة بالتزامن مع تراجع الطلب، ليتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 17850-18170 جنيها تسليم أرض مصنع غير شامل تكلفة النقل إلى المستهلك.

حديد عز

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 9-6-2022

سعر حديد عز اليوم

استقر سعر طن حديد عز اليوم صنف حديد التسليح، ليصل الى 18170 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع ويستحوذ عز على الطاقة الإنتاجية الأكبر في مصر.

سعر حديد المصريين

كما شهدت أسعار الحديد اليوم لدي حديد المصريين ثباتا، ليسجل سعر الطن نحو 18070 جنيهًا للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما شهد مصنع حديد الجارحي في مصر استقرار متواصل ، ليبلغ نحو 17850 جنيها تسليم إرض مصنع وهو الأقل سعرا في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم تتغير سعر طن الحديد لدي مصنع حديد بشاي للصلب أيضا مثل غيره ، ليسجل نحو 18075 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وبلغت أسعار الحديد اليوم لدي سعر مصنع حديد السويس للصلب مستوي مرتفع، ليبلغ نحو 18070 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

ويعد مصنع حديد المراكبي من المصانع المتكاملة، فقد بلغ سعر طن الحديد نحو 18050 جنيها للطن تسليم أرض مصنع .

سعر حديد العشري للصلب

وأعلن مصنع حديد العشري للصلب استمرار ثبات أسعاره، ليسجل الطن نحو 18 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.