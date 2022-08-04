أسعار الحديد اليوم الخميس 4-8-2022.. وحديد عز الأعلى في مصر



استقرار متواصل شهدته أسعار الحديد اليوم الخميس 4-8-2022 بالأسواق المصرية ، للشهر الثاني على التوالي ، بالتزامن مع تذبذب الأسواق العالمية للمعادن وانخفاض سعر البترول وسعر الدولار عالميا إضافة إلى أسعار المعادن في البورصات العالمية ما قد يساهم في تراجع جديد في الأسواق المحلية.

ويتخوف البعض من تحرك سعر حديد التسليح مجددا حال استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية ، بالتزامن مع هدوء الطلب في السوق المحلية ، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 17300-17670 جنيها تسليم أرض مصنع غير شامل تكلفة النقل إلى المستهلك.

سعر حديد التسليح

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 4-8-2022

سعر حديد عز اليوم

استقر سعر طن حديد عز اليوم صنف حديد التسليح ، ليصل إلى 17670 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع ويستحوذ عز على الطاقة الإنتاجية الأكبر في مصر.

سعر حديد المصريين

كما شهدت أسعار الحديد اليوم لدي حديد المصريين ثباتا ، ليسجل سعر الطن نحو 17570 جنيهًا للطن. ش

سعر حديد الجارحي اليوم

كما شهد مصنع حديد الجارحي في مصر استقرارا متواصلا، ليبلغ نحو 17300 جنيه تسليم أرض مصنع وهو الأقل سعرا في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم تتغير سعر طن الحديد لدي مصنع حديد بشاي للصلب أيضا مثل غيره ، ليسجل نحو 17550 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وبلغت أسعار الحديد اليوم لدي سعر مصنع حديد السويس للصلب مستوي مرتفع، ليبلغ نحو 17570 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

ويعد مصنع حديد المراكبي من المصانع المتكاملة ، فقد بلغ سعر طن الحديد نحو 17550 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع .

سعر حديد العشري للصلب

وأعلن مصنع حديد العشري للصلب استمرار ثبات أسعاره ، ليسجل الطن نحو 17400 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.