أسعار الحديد اليوم الخميس 26-5-2022 في 9 مصانع بعد انخفاضها

انخفاضات بالجملة سجلتها أسعار الحديد اليوم الخميس 26-5-2022 بالأسواق المحلية بمتوسط ما بين 1000-1150 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع؛ على خلفية هبوط ملحوظ في سعر الخردة عالميًّا والبيليت الخام الخاص بحديد التسليح، ما أسهم في الهبوط محليًّا.

بدأت حديد عز حركة هبوط حديد التسليح ثم تبعها باقي المصانع المنتجة، فيما يتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم ما بين 17850 إلى 18170 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع، وسط انتعاش الطلب على الحديد واستمرار صعوبة البناء أو استخراج التراخيص في بعض القرى والأماكن العشوائية، ما أسهم في استمرار تدنّي الطلب.

سعر طن الحديد في مصر

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الخميس 26-5-2022:

سعر حديد عز اليوم

سجل سعر حديد عز اليوم ثبات ملحوظ بعد انخفاض بقيمة 1000 جنيه للطن ليبلغ السعر اليوم نحو 18170 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل “النولون” للمستهلك النهائي.

سعر حديد السويس اليوم

شهد سعر حديد السويس، اليوم، استقرار خلال التعاملات الأسبوعية بعد انخفاض بقيمة 1030 جنيهًا ليسجل السعر نحو 18070 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المصريين

واستقرت أسعار الحديد اليوم في مصر لدى شركة حديد المصريين لتبلغ نحو 18070 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي.

سعر حديد الجارحي اليوم

سجلت حديد الجارحي الأكثر انخفاضًا في أسعارها بقيمة 1150 جنيهًا للطن الواحد، ليسجل سعر طن حديد الجارحي نحو 17850 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

استقر اليوم سعر حديد بشاي للصلب عند مستوياته منذ بداية الأسبوع الحالي ليبلغ نحو 18075 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

لم يتغير سعر حديد المراكبي للصلب في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 18050 جنيهًا للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد العشري

ثباتٌ جديد سجله سعر حديد العشري للصلب في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 18 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

استقرت أيضًا أسعار حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع بعد انخفاضه خلال بداية التعاملات الأسبوعية الجارية.