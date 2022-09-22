أسعار الحديد اليوم الخميس 22-9-2022.. وطن بشاي يسجل 17900 جنيه

شهدت أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 22-9-2022 استقرار للأسبوع الثالث على التوالي خلال سبتمبر الجاري ، وسط ترقب السوق للاعلان عن الاسعار الجديدة الخاصه بشهر اكتوبر المقبل ، والاعلان عن سعر الفائدة من البنك المركزي المصري ، وسط توقعات بامكانيه استقرار او صعود سعر حديد التسليح في مصر .

وشهدت أسعار المعادن هبوط ملحوظ في التعاملات العالمية على خلفيه رفع الفيدرالي الامريكي سعر الفائدة على الدولار ، وهو ما يوضح امكانيه انعكاسه على الاسعار في مصر والمنطقه بالمعادن ، بالتزامن مع مواصلة تدني الطلب على حديد التسليح الذي يتراوح سعره ما بين 17500 الى 17900 جنيها للطن تسليم ارض المصنع.

سعر الحديد

وترصد المال في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر 22-9-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

أسعار حديد عز اليوم سجلت ثبات مثل كل المصانع خلال الايام الحالية ، ليبلغ السعر اليوم 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك.

سعر حديد السويس اليوم

وسجل سعر حديد السويس اليوم استقرار متواصل بشكل ملحوظ خلال التعاملات الاسبوعية ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المصريين

فيما لم يشهد سعر حديد التسليح في مصنع حديد المصريين اي تغيرات ليواصل ثباته ويسجل الطن نحو 17550 جنيها تسليم ارض مصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي

سعر حديد بشاي للصلب

اما بالنسبة لأسعار حديد التسليح بمصنع بشاي للصلب وهو الاعلي في مصر فقد حافظ علي مستوياته اليوم عند 17900 جنيها للطن تسليم ارض مصنع ، غير شامل قيمة النولون .

سعر حديد الجارحي اليوم

واستقر سعر حديد الجارحي على مدار الاسبوع ، ليبلغ طن حديد الجارحي نحو 17550 جنيها للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد المراكبي للصلب

وسجل سعر حديد المراكبي للصلب استقرار للاسبوع الثالث في التعاملات اليومية ليبلغ سعر الطن عند 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك

سعر حديد العشري

استقرار متواصل ايضا لدي مصنع حديد العشري للصلب في التعاملات الاسبوعية ليبلغ نحو 17500 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

فيما ثبت سعر حديد الجيوشي للصلب ليبلغ نحو 17500 جنيها للطن تسليم ارض مصنع خلال الاسبوع الجاري..