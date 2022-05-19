ثبات جديد ومستمر على مدار الاسبوع سجلته أسعار الحديد اليوم الخميس 19-5-2022 بالأسواق المصرية وسط ترقب السوق والشركات المصنعه للاعلان عن انخفاض السعر خاصة بعد تراجع حديد المسطحات نحو 4500 جنيها للطن منذ ايام وترقب اجتما وقرارات البنك المركزي المصري حول سعر الفائدة وتأثيره على السوق.

البعض اكد ان كافة المصانع تنتظر قرار سعر الفائدة ودراسته قبل الاعلان عن خفض جديد لسعر حديد التسليح في مصر بالتزامن مع مخاوف من تحرك سعر الدولار امام الجنية ، في ظل استمرار هبوط الطلب على حديد التسليح ، كما يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 18900-19170 جنيه تسليم ارض مصنع غير شامل تكلفة النقل الى المستهلك.

حديد التسليح

أسعار الحديد في مصر

وتنشر جريدة المال أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 19-5-2022

سعر حديد عز اليوم

الشركة الاعلي سعرا وانتاجية في مصر هي حديد عز والتى لم تعلن عن أسعار جديدة لحديد التسليح لتستمر عند مستوياتها السابقة وتسجل 19170 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع

سعر حديد المصريين

اما عن أسعار حديد المصريين والتى تمتلك حديد عز حصة بها فقد استقرت عند سعر الطن نحو 19100 جنيهًا للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد الجارحي اليوم

واستقرت أيضا أسعار الحديد اليوم لدي مصنع حديد الجارحي في مصر بشكل متواصل ، لتسجل نحو 19 الف جنيه تسليم ارض مصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

ولازال مصنع حديد بشاي للصلب مستقر عند مستوياته المرتفعه بواقع نحو 19100 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

فيما سجل سعر حديد التسليح لدي مصنع حديد السويس للصلب ، نحو 19100 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

ولم يتغير سعر حديد المراكبي ليبلغ سعر طن الحديد نحو 19100 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع ويعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

واستقر السعر مثل باقي المصانع لدي حديد العشري للصلب استقرار أسعاره ، ليسجل الطن نحو 19 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

يذكر ان أسعار الحديد الوارده في التقرير هي تسليم ارض مصنع تجاري وليست أسعار نهائية للمستهلك وسيضاف اليها تكلفة النولون ” النقل” للمستهلك وقد تشهد زيادة ما بين 200-300 جنيه لكل طن للنقل للمستهلك