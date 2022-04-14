

تخبط شديد تشهده أسعار الحديد اليوم الخميس 14-4-2022 بالأسواق المصرية وسط استقرار عند مستويات تاريخية ، واجتماع رئيس الوزارء مع منتجي الحديد لمناقشة أوضاع الصناعة وأسباب الارتفاعات، نتيجة الأحداث الجيوسياسية بالإضافة إلى تأثير تلك الزيادات على جميع القطاعات خاصة العقارية.

وعرض صُنّاع الحديد والصلب ما يحدث في تلك الصناعة التي تمر بدورات، وسلعة حديد التسليح قد تكون الوحيدة التي ينخفض سعرها كما يرتفع أحيانًا، موضحين أن الأشهر الأخيرة شهدت زيادة مُبررة في الأسعار؛ نظرًا لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، وعقدوا مقارنة بالأسعار هنا وبعدة دول منتجة للحديد.

وشرح مُصنّعو الأسمنت أسباب ارتفاع الأسعار والتحديات التي يواجهونها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

سعر طن الحديد في مصر

فيما وصف بعض تجار الحديد الأسعار الحالية للحديد بالجنونية وعدم قدرة السوق على تحملها في ظل تراجع الطلب والقوة الشرائية ، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 16900-21000 جنيه ، تسليم أرض مصنع غير شامل تكلفة النقل إلى المستهلك، مع شكاوى البعض بنقص المعروض.

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 14-4-2022.

سعر حديد عز اليوم

شهد سعر حديد عز اليوم استقرارا لصنف حديد التسليح عند مستوى 20 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع فيما يعد عز الطاقة الإنتاجية الأكبر في مصر.

سعر حديد المصريين

واستقرت أسعار الحديد اليوم لدى شركة حديد المصريين خلال الأسبوع الجاري ، ليسجل سعر الطن نحو 19900 جنيه للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

ولم يتغير سعر مصنع حديد الجارحي في مصر والذي شهد استقرار ، ليبلغ نحو 20 الف جنيه تسليم ارض مصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر مصنع حديد بشاي للصلب ثباتا متواصلا مثل غيره، ليسجل نحو 20975 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

كما استقرت أسعار الحديد اليوم لدى سعر مصنع حديد السويس للصلب للأسبوع الثاني ، ليسجل نحو 19900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

أما عن الأعللا سعرا في مصر فقد استحوذت عليه مصنع حديد المراكبي حيث بلغ سعر طن الحديد نحو 21 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد العشري للصلب

وأعلن مصنع حديد العشري للصلب استقرار أسعاره للأسبوع الثالث، ليسجل الطن نحو 17 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.