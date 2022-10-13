أسعار الحديد اليوم الخميس 13-10-2022.. و«بشاي للصلب» الأعلى في مصر

ثبات عميق شهدته أسعار الحديد اليوم الخميس في مصر 13-10-2022 للشهر الرابع على التوالى لدى اغلب المصانع وسط هدوء كبير في الطلب على المعدن الاهم في عملية البناء في ظل ترقب الجميع انتهاء الحكومة من التعديلات الخاصة بقانون مخالفات البناء وتسهيل عملية اصدار التراخيص ما يساعد على عودة الحياة الطبيعية للنشاط.

وقال احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية للمال ، ان هناك استقرار في أسعار الحديد اليوم وسط توقعات بانخفاضه الفترة المقبلة لاسيما مع تراجع الخامات عالميا ، موضحا ان بعض الشركات تحاول فتح اسواق خارجية للمساهمة لتصريف انتاجها ، فيما يتراوح متوسط سعر حديد التسليح اليوم ما بين 17500 الى 17900 جنيها للطن تسليم ارض المصنع.

سعر الحديد اليوم

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الخميس 13-10-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

استقر صباح اليوم سعر حديد عز بشكل ملحوظ ليبلغ عند نحو 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهي الاعلي انتاجية في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

فيما واصل سعر حديد السويس اليوم الخميس ثباته خلال التعاملات الاسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع.

سعر حديد المصريين

كما حافظ سعر الحديد اليوم لدي مصنع حديد المصريين على مستوياته ليسجل نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي

سعر حديد الجارحي

وسجلت أسعار الحديد اليوم بمصنع حديد الجارحي استقرار ، ليبلغ الطن نحو 17550 جنيها للطن تسليم ارض المصنع ، فيما يعد احد المصانع المتكامله بالسوق

سعر حديد بشاي للصلب

اما عن المصنع الاعلي سعرا في مصر فهو مصنع حديد بشاي للصلب ، ليسجل 17900 جنيها للطن تسليم ارض المصنع وهو الأعلي سعرا في مصر.

سعر حديد المراكبي للصلب

وبلغ سعر حديد المراكبي للصلب في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك

سعر حديد العشري

أسعار الحديد اليوم الخميس شهدت استقرار لدي حديد العشري للصلب في التعاملات الاسبوعية ليبلغ نحو 17400 الف جنيه للطن تسليم ارض المصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

ولم يتغير ايضا مثل باقي المصانع سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17500 جنيها للطن تسليم ارض مصنع