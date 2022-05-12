استقرار متواصل تشهده أسعار الحديد اليوم الخميس 12-5-2022 بالأسواق المصرية عند مستويات مرتفعة بكل ملحوظ للأسبوع الثاني، وسط آمال من بعض المتعاملين والتجار قيام بعض المصانع بضخ كميات اكبر بالسوق في ظل الطلب خوفا من مزيد من الزيادات ، ومع ترقب البعض الاخر لامكانية خفض الاسعار من عدمه خاصة في ظل رفع سعر الفائدة الامريكية وتحرك الاسواق وبورصات المعادن للارتفاع.

ويترقب الجميع اجتماع المركزي المصري لتحديد السياسات المالية خلال الفترة المقبلة ومدي تأثر الاسواق بها في ظل عدم هدوء حرب روسيا وأوكرانيا والأسعار العالمية للمعادن وخام برنت، مؤكدين أن سعر طن حديد التسليح يتراوح ما بين 18900-19170 جنيه، تسليم أرض مصنع غير شامل تكلفة النقل إلى المستهلك النهائي

سعر حديد التسليح

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع “المال” أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 12-5-2022

سعر حديد عز اليوم

حيد عز الاعلي انتاجية والاعلي سعراً في مصر لنوع حديد التسليح سجلت نحو 19170 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع، ويصنف مصنع عز على أنه الأكبر في مصر.

سعر حديد المصريين

كما لم تعلن شركة حديد المصريين عن أى تغيرات في أسعارها خلال الأسبوع الجاري ، ليسجل سعر الطن نحو 19100 جنيه.

سعر حديد الجارحي اليوم

وشهد سعر مصنع حديد الجارحي في مصر ثباتا متواصلا، ليبلغ نحو 19 الف جنيه تسليم أرض مصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يتغير سعر الحديد اليوم في مصنع حديد بشاي للصلب، ليستمر عند مستوي 19100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

واستقرت أسعار الحديد اليوم في مصر لدي مصنع حديد السويس للصلب أي تغير، ليسجل سعره نحو 19100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

فيما سجل مصنع حديد المراكبي والذي يعد ضمن المصانع الهامة في مصر سعرا متقارب من باقي المصانع ليبلغ نحو 19100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد العشري للصلب

وأعلن مصنع حديد العشري للصلب استقرار أسعاره للأسبوع الثاني، ليسجل الطن نحو 18900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما استقر الطن مصنع حديد الجيوشي نحو 18900 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

وتصل الطاقة الإنتاجية لمصانع حديد التسليح فى مصر جميع نحو 15.9 مليون طن سنويا، يُنتَج منهم فعلياً نحو 7 ملايين طن، وفق بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتستحوذ «حديد عز» على نحو 4.4 مليون طن من الإنتاج الفعلى لمصر.