أسعار الحديد اليوم الخميس 11-8-2022.. «بشاي للصلب» الأعلى في مصر

ضبابية في سوق الحديد محليا وعالميا نتيجة لتلاحق الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وتحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية في ظل استقرار أسعار الحديد اليوم الخميس 11-8-2022 بالأسواق المحلية بعد ارتفاعه بشركتي بشاي والجارحي للصلب.

فيما انخفض الطلب على الحديد بشكل ملحوظ ما يضع المصانع تحت ضغوط في تدبير التزاماتها ومحاولة عدم تحريك سعر حديد التسليح ما يسمح لرفع الطلب بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة زيادة سعر الدولار مؤخرا ، فيما يتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم ما بين 17300 الى 17900 جنيه للطن تسليم ارض المصنع غير شامل النولون محليا.

حديد التسليح

وبالتزامن مع استقرار الطلب والسعر محليا ترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الخميس 11-8-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

لم تعلن حديد عز اليوم عن اى تغيرات في أسعارها، لتسجل 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو المصنع الاكبر انتاجية في مصر.

سعر حديد المصريين

واستمر سعر طن الحديد اليوم على مستوياته في مصنع حديد المصريين ليبلغ نحو 17570 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي .

سعر حديد السويس اليوم

واستقرت أسعار الحديد اليوم في مصر في شركة حديد السويس خلال التعاملات الاسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وواصل مصنع حديد بشاي للصلب استقراره بعد ارتفاع سعره مطلع الاسبوع بواقع 400 جنيه ليصل الى 17900 جنيه للطن تسليم ارض المصنع وهو الاعلي سعرا في مصر.

سعر حديد الجارحي اليوم

وسجل مصنع حديد الجارحي ارتفاع بدايه الاسبوع بواقع 250 جنيها ليواصل مستوياته ، حيث يبلغ سعر طن الحديد 17550 جنيها للطن اليوم تسليم ارض المصنع.

سعر حديد العشري

فيما لم يشهد سعر حديد العشري للصلب اي تغير في التعاملات الاسبوعية ليبلغ نحو 17400 الف جنيه للطن تسليم ارض المصنع

سعر حديد المراكبي للصلب

وبلغ سعر حديد المراكبي للصلب خلال التعاملات الاسبوعية نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك

سعر حديد الجيوشي للصلب

وشهد سعر حديد الجيوشي للصلب ثبات مثل باقي المصانع ليسجل نحو 17300 جنيها للطن تسليم ارض المصنع