أسعار الحديد اليوم الجمعة 9-9-2022.. والأسواق تترقب سعر الدولار

ثبات جديد في أسعار الحديد اليوم الجمعة 9-9-2022 بالأسواق المحلية لتحافظ على مستوياتها الحالية في الأسبوع الأول من سبتمبر ، وسط انتظار البعض لمزيد من الانخفاض للمساهمة في تحريك الطلب علي حديد التسليح بعد هبوطه مع انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع مؤخرًا وسط توقعات بزيادتها بعد إعلان الحكومة الإفراج عن الواردات بالموانئ.

وقد تُواصل أسواق المعادن ثباتها على مدار الشهر الحالي، وسط ترقب الجميع لحركة سعر الدولار أمام الجنيه، ما قد يرفع التكلفة الإنتاجية،

فيما يسجل متوسط أسعار الحديد اليوم ما بين 17400 إلى 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وانتظار الجميع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.

سعر الحديد

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الجمعة 9-9-2022:

سعر حديد عز اليوم

شهد سعر حديد عز اليوم استقرارًا عند مستوياته السابقة ليسجل نحو 17670 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل “النولون” للمستهلك النهائي وهي الأعلى إنتاجا والأكبر في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

وسجلت أسعار حديد السويس ثباتًا، اليوم، خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

واستقر سعر حديد المصريين مثل باقي المصانع ليبلغ نحو 17570 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي.

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما بلغ سعر طن الحديد لدى مصنع حديد الجارحي مصر نحو 17550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع؛ وهو أقل سعر في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يشهد مصنع بشاي أي تغير ليواصل تسجيل الأعلى فى مصر ليبلغ 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

وشهدت أسعار الحديد اليوم في مصنع المراكبي للصلب ثباتًا ملحوظًا في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيهًا للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما استقر أيضًا مثل باقي المصانع سعرُ حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.