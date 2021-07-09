اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد اليوم الجمعة 9-7-2021 بالأسواق المصرية

سعر الحديد يواصل استقراره للشهر الثاني على التوالي
عمر سالم 9:12 ص, الجمعة, 9 يوليو 21 9:12 ص, الجمعة, 9 يوليو 21

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استقرار متواصل للشهر الثاني على التوالي شهدته أسعار الحديد اليوم الجمعة 9-7-2021 بالأسواق المصرية وسط عدم وضوح الرؤية الخاصه بالسوقين المحلي والعالمي مع تذبذب السعر عالميا في بورصة المعادن مع توقعات بهبوط السعر في الفترة المقبلة.

ومازال يعاني سوق الحديد في مصر من  الركود الذي يشهده منذ عام مع استمرار بشكل قوي منذ اكثر من عام مما يعمق من جراح التجار وبعض المصانع ، فيما يتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم في مصر لطن حديد التسليح في مصر ما بين 14300 -14600 جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر اليوم  

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 9-7-2021

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سعر حديد عز اليوم

سجل سعر حديد التسليح عز استقىار على مدار شهرين ليبلغ نحو 14600 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهو الاعلى سعرا في مصر.

سعر حديد المصريين

كما لم يشهد يسجل سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه اى تغير بشكل ملحوظ ليبلغ 14500 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

ولم يتغسر سعر حديد الجارحي في مصر ليبلغ نحو 14450جنيها للطن تسليم أرض مصنع

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل أسعار الحديد اليوم نوع بشاي للصلب عند 14500 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

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سعر حديد السويس للصلب

فيما أستقر سعر حديد السويس للصلب استقراره فى السوق اليوم عند 14500 جنيها

سعر حديد المراكبي اليوم

كما لم يتغير سعر حديد المراكبي اي تغير ويستقر عند 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14300 جنيها تسليم ارض مصنع

ومن المرتقب تحرك السوق والطلب مع اعلان الحكومة منذ ايام عودة استقبال استخراج تراخيص البناء مجددا بعد غلقها لمدة عام ونصف مما يبشر بعود حركه البناء مجددا.

وتشير بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعه لاتحاد الصناعات الي أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد المصانع 3.5 مليون طن بليت.

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جدير بالذكر أن أسعار الحديد تتغير بشكل مستمر وقد يتغير اسبوعيا او شهريا وليست بشكل يومي، كما ان الاسعار المعلنه هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم اضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون او مصاريف النقل

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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