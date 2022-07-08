أسعار الحديد اليوم الجمعة 8-7-2022.. والجارحي الأقل سعرا بقيمة 17300 جنيه للطن

استقرار جديد في الأسبوع الأول من شهر يوليو شهدته أسعار الحديد اليوم الجمعة 8-7-2022 بالأسواق المحلية بعد انخفاضها الأسبوع الماضي بمتوسط نحو 500 جنيه للطن تسليم أرض، وسط انتظار البعض مزيدًا من الانخفاض؛ على خلفية استمرار هبوط أسعار المعادن في البورصة العالمية للمعادن.

وقد تشهد السوق ثباتًا أو هبوطًا في الطلب، الأسبوع المقبل؛ نتيجة الإجازات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، وبدء السنة المالية الجديدة، مع ترقب السوق التعديلات الجديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء،

فيما يسجل متوسط أسعار الحديد اليوم ما بين 17300 إلى 17670 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع عقب التراجع الأخير.

سعر حديد التسليح

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الجمعة 8-7-2022:

سعر حديد عز اليوم

استقر صباح اليوم سعر حديد عز اليوم ليسجل نحو 17670 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل “النولون” للمستهلك النهائي، وهو الأعلى سعرًا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

فبما شهدت أسعار حديد السويس، اليوم الجمعة، عدم تغير خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

كما واصلت أسعار الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المصريين ثباتها بعد انخفاضها الأخير لتسجل نحو 17570 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما سجل مصنع حديد الجارحي أقل سعر لحديد التسليح في مصر، وبلغ سعر الجارحي نحو 17300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهو أقل سعر في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يتغير سعر الطن في مصنع حديد بشاي للصلب، والذي انخفض بواقع 500 جنيه للطن الأسبوع الماضي ليسجل 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد العشري

وشهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة استقرارًا لدى حديد العشري للصلب في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

وشهد حديد المراكبي للصلب ثبات ملحوظ في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيهًا للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما استقر أيضًا مثل باقي المصانع سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17450 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.