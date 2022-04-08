أسعار الحديد اليوم الجمعة 8-4-2022 بالأسواق المصرية.. والطن يتخطي 21 ألف جنيه



استقرت أسعار الحديد اليوم الجمعة 8-4-2022 بالأسواق المصرية عند أعلي سعر في تاريخ مصر، فيما تأثر السوق المحلية بالأحداث الجيوسياسية وارتفاع سعر المعادن عالميا بشكل حاد نتيجة الحرب الروسية ، وتحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك مؤخرا.

وقال عبدالخالق فرحات أحد تجار مواد البناء ، إن السوق تعاني من ركود في الطلب ونقص في المعروض خلال الفترة الحالية وانشغال البعض بشراء مستلزمات رمضان وانتظار البعض لهبوط الأسعار لتحريك الطلب، كما يتراوح سعر طن حديد التسليح ما بين 16900-21000 جنيه ، تسليم أرض مصنع غير شامل تكلفة النقل إلى المستهلك.

سعر طن الحديد في مصر

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع “المال” أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة 8-4-2022

سعر حديد عز اليوم

سعر حديد عز اليوم استقر بعد ارتفاع تاريخي لصنف حديد التسليح ، ليسجل 20 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع ويعد عز الطاقة الإنتاجية الأكبر في مصر.

سعر حديد المصريين

كما استقر سعر مصنع حديد المصريين بعد رفع أسعاره خلال الأسبوع الماضي ، ليسجل سعر الطن نحو 19900 جنيه.

سعر حديد الجارحي اليوم

ولم يتغير سعر مصنع حديد الجارحي في مصر بشكل متواصل ، ليبلغ سعر الطن نحو 20 ألف جنيه تسليم أرض مصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وشهد سعر مصنع حديد بشاي للصلب ثباتا اليوم على مستويات كبيرة ، ليسجل نحو 20975 جنيها للطن تسليم أرض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

واستقرت أسعار الحديد اليوم لدي مصنع حديد السويس للصلب، ليبلغ نحو 19900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

فيما سجل مصنع حديد المراكبي أعلي سعر للحديد في مصر عند مستوي 21 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع ويعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

وفى مصنع حديد العشري للصلب استقرت أسعاره للأسبوع الثالث، ليسجل الطن نحو 17 ألف جنيه تسليم أرض مصنع ، مع صعوبة استيراد الخامات من الخارج بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.