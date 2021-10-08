اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد اليوم الجمعة 8-10-2021 بالأسواق المصرية

طن حديد التسليح يسجل 14300-14600 جنيها
عمر سالم 11:45 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21 11:45 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

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شهدت  أسعار الحديد اليوم الجمعة 8-10-2021 بالأسواق المصرية ثباتا للاسبوع السابع عشر على التوالي ، وسط تحرك لأسعار الطاقة عالميا وتسجيل برنت اعلى سعر في 7 سنوات مما قد يؤثر على سعر الحديد عالميا او محليا  ، لاسيما وان الحديد من المعادن كثيفه أستهلاك الطاقة.

واكد عدد من تجار الحديد ، ان السوق سجل حالة من الركود العنيفه واعتماد اغلب المصانع على المشروعات الحكومية لتصريف مخززونها من الحديد ، فيما يتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم في مصر لطن حديد التسليح في مصر ما بين 14300 -14600 جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل.

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الحديد فى مصر
الحديد فى مصر

أسعار الحديد اليوم في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 8-10-2021

سعر حديد عز اليوم

وسجل سعر حديد عز اليوم ثبات متواصل في السوق المحلي  على مدار الشهر  ليبلغ نحو 14600 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع  وهو الاعلي سعرا في مصر

سعر حديد المصريين

ويحذو  مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه حذو مصنع حديد عز ليواصل استقراره بشكل ملحوظ  للشهر الخامس ليبلغ 14500 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

كما لم يتغير سعر حديد الجارحي في مصر ليسجل استقرار ويبلغ نحو 14450جنيها للطن تسليم أرض مصنع وهو من المصانع المتكاملة.

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سعر حديد بشاي للصلب

فيما بلغت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 14500 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

سعر حديد السويس للصلب

اما عن مصنع السويس سعر حديد السويس للصلب فقد اعلن ثباته فى السوق اليوم عند 14500 جنيها

سعر حديد المراكبي اليوم

كما لم يتغير سعر حديد المراكبي اي تغير ويستقر عند 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

ولم بسجل سعر حديد العشري للصلب اي تغير ليبلغ سعر الطن نحو 14300 جنيها تسليم ارض مصنع

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وقد تشهد أسعار الحديد تغير اسبوعيا او شهريا وليست بشكل يومي، كما ان الاسعار المعلنه هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم اضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون او مصاريف النقل

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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