

استقرار متواصل سجلته أسعار الحديد اليوم الجمعة 7-1-2022 بالأسواق المصرية ، على مدار 3 أشهر متتالية ، في الوقت الذي مازال الطلب محليا يسجل هبوطا كبيرا مع عدم تحرك في المبيعات خلال الفترة الحالية مع عدم تراجع سعر حديد التسليح داخل السوق المحلية بالرغم من إلغاء رسوم استيراد خامات الحديد.

وقال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن مصانع الحديد أعلنت جميعها عن ثبات أسعار الحديد اليوم ، كما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 14800-15000 جنيه للطن ، تسليم أرض مصنع غير شاملة نولون النقل إلى المستهلك.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 7-1-2022

سعر حديد عز اليوم

ويواصل سعر حديد عز اليوم استقراره في صنف حديد التسليح ، ليبلغ نحو 15 ألف جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهي الاعلي انتاجية في مصر

سعر حديد المصريين

وسجلت أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد المصريين ثبات خلال تعاملات اليوم للشهر الثالث ليبلغ سعر الطن نحو 14900 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

واعلن مصنع حديد الجارحي في مصر استمرار أسعارها لشهر يناير في الثبات ، ليسجل نحو 14900 جنيه تسليم ارض مصنع وسط هبوط في المبيعات.

سعر حديد بشاي للصلب

وقام مصنع حديد بشاي للصلب بعدم تغير أسعاره، ليسجل نحو 14900 جنيه للطن تسليم ارض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وشهد سعر مصنع حديد السويس للصلب أستقرار كبير ، ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 14900 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

كما شهد مصنع حديد المراكبي ثبات الان عند مستوي 15000 جنيه للطن تسليم ارض مصنع والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

واعلن مصنع حديد العشري للصلب والذي يعد ضمن مصانع الدرفله استقرار أسعارها ، ليسجل الطن نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما بلغ أسعار الحديد اليوم في مصر لدي مصنع حديد الجيوشي نحو 15 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع .

وتستحوذ مصر على المركز الاول في قارة افريقيا في انتاج الحديد بحصة تصل إلى %48 من إجمالى إنتاج الحديد فى قارة أفريقيا، مع العلم أن هناك 3 دول فقط تقوم على إنتاج الحديد والصلب بالقارة السمراء بالإضافة إلى السوق المحلية وهما ليبيا، وجنوب أفريقيا.