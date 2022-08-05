أسعار الحديد اليوم الجمعة 5-8-2022.. «الجارحي للصلب» الأقل في مصر

سجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة 5-8-2022 بالأسواق المحلية استقرارا متواصلا للشهر الثاني مع ضبابية في المشهد عالميا ومحليا في سوق المعادن نسبيا، ورفع الولايات المتحدة لسعر الفائدة، وانخفاض سعر الدولار أمام باقي العملات عالميا، في الوقت الذي تراجع فيه سعر برميل النفط لأقل مستوى منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

قال طاهر الخولي، رئيس شركة إيكوبات للتنمية الصناعية، إن سوق الحديد تشهد استقرارا في الطلب مع انخفاض في بعض الأحيان، وسط مخاوف من تحرك أسعار الحديد اليوم نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ، موضحا أن سعر الحديد اليوم ما بين 17300 إلى 17670 جنيها للطن تسليم أرض المصنع .

سعر حديد التسليح

وترصد “المال” في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الجمعة 5-8-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

وأضاف الخولي أن سعر حديد عز اليوم لم يسجل أى تغير ليبلغ نحو 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهي الشركة الأعلي سعرا في مصر.

سعر حديد المصريين

وشهد سعر طن حديد التسليح ثبات في شركة حديد المصريين عند مستوي 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي.

سعر حديد الجارحي اليوم

وجاءت أسعار حديد الجارحي عند اقل سعر لحديد التسليح في مصر ، ويسجل نحو 17300 جنيها للطن تسليم ارض المصنع وهو اقل سعر في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

كما شهد مصنع حديد بشاي للصلب ثبات متواصل للاسبوع الثاني ليبلغ 17500 جنيها للطن تسليم ارض المصنع.

سعر حديد السويس اليوم

واوضح الخولي ان أسعار الحديد اليوم لدي مصنع السويس واصلت ثباتها الملحوظ خلال التعاملات الاسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع.

سعر حديد العشري

ايضا أستقرت أسعار الحديد في مصر لدي حديد العشري للصلب في التعاملات الاسبوعية ليبلغ نحو 17400 الف جنيه للطن تسليم ارض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

كما سجل سعر حديد التسليح استقر ايضا في مصنع حديد المراكبي للصلب بشكل ملحوظ في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك .

سعر حديد الجيوشي للصلب

واستقر سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17300 جنيها للطن تسليم ارض مصنع .