أسعار الحديد اليوم الجمعة 5-2-2021 بالأسوق المصرية

واصلت أسعار الحديد اليوم الجمعة 5 فبراير 2021 بالأسواق المصرية استقرارها بشكل ملحوظ ، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، على الرغم من هبوط أسعار الخامات عالميا، على خلفية إعلان الصين خفض الإنتاج، إلا أن المصانع لم تقم بتغيير أسعارها. وسجل…

واصلت أسعار الحديد اليوم الجمعة 5 فبراير 2021 بالأسواق المصرية استقرارها بشكل ملحوظ ، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، على الرغم من هبوط أسعار الخامات عالميا، على خلفية إعلان الصين خفض الإنتاج، إلا أن المصانع لم تقم بتغيير أسعارها.

وسجل متوسط سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 13300-13654 جنيها أرض المصنع وذلك بعد إعلان عدد من المصانع منذ ـأيام عن تثبيت أسعار الحديد اليوم ابرزها مصانع عز والمصريين وبشاي والجارحي ، مع مواصلة المبيعات التراجع وانخفاض الطلب بشكل كبير لمدة أشهر منذ توقف حركة البناء في كافة المحافظات. القطاع العقارى

وكشف خالد الدجوي العضو المنتدب لحديد الماسية في تصريحات للمال ، أن أسعار الحديد عالميا يشهد تراجعا بشكل كبير مع اعلان الصين عن خفض الانتاج ، وتراجع الطلب وهبوط السعر ببورصة المعادن.

أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة

وترصد المال أسعار الحديد اليوم في مصر على مدار الاسبوع وذلك خلال اليوم الجمعة 5-2-2021

سعر حديد عز اليوم

أستقر سعر حديد التسليح عز ليسجل نحو 13654 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع

سعر حديد المصريين

وسجل سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه ثباتا ليبلغ 13550 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

ولم يتغير سعر حديد الجارحي في مصر ليبلغ نحو 13450 جنيها للطن تسليم أرض مصنع

سعر حديد بشاي للصلب

وبلغ أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 13450 جنيها للطن ارض مصنع

سعر حديد السويس للصلب

فيما ثبت سعر حديد السويس للصلب استقراره فى السوق اليوم عند 13550 جنيها

سعر حديد المراكبي اليوم

فيما استقر سعر حديد المراكبي عند 13400 للطن

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب سجل نحو 13300 جنيها

جدير بالذكر أن أسعار الحديد تختلف من الوقت لأخر وليست بشكل يومي، كما ان الاسعار المعلنه هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم اضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون او مصاريف النقل.

كما انه من الممكن أن تختلف أسعار الحديد في مصر المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، ويزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات.

ترقب من التجار لخفض سعر الحديد في مصر

وطالب العضو المنتدب لحديد الماسية بضرورة قيام المصانع بخفض الاسعار محليا ومن الممكن ان يتراجع سعر الحديد في مصر ، موضحا ان السعر عالميا انخفض ، بما يوازي اكثر من 1000 جنيه ، وانه لا يوجد مبرر لتلك الاسعار المحليه الحاليه.

واوضح الدجوي أن الركود ضرب سوق مواد البناء ككل مع توقف حركه البناء بشكل شبه تام لمدة أشهر تصل لنحو نصف عام او اكثر بالتزامن مع ازمة كورونا وانتظار البعض لتراجع سعر الحديد في مصر.

جدير بالذكر ان بيانات غرفة الصناعات المعدنية، تشير إلى أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.