أستقرار جديد ومتواصل للأسبوع الثاني على التوالى شهدته أسعار الحديد اليوم الجمعة 5-11-2021 بالأسواق المصرية، مع هبوط في أسعار خامات الحديد عالميا في بورصة المعادن العالمية، بالتزامن مع استمرار هبوط في الطلب والمبيعات على الحديد بالسوق المحلية.

وأعلنت كافة مصانع الحديد والصلب مطلع الأسبوع الجاري عن تثبيت أسعار الحديد اليوم في مصر، وسط استمرار تراجع الطلب، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 14900-15300 جنيه تسليم أرض مصنع بعد الزيادات الجديدة بدون النولون. سعر طن الحديد في مصر

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 5-11-2021:

سعر حديد عز اليوم

وشهد سعر حديد عز اليوم ثبات متواصل في حديد التسليح ، ليبلغ نحو 15 ألف جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهي الاعلي انتاجية في مصر.

سعر حديد المصريين

كما سجل سعر مصنع حديد المصريين المملوك لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه ثبات خلال تعاملات اليوم ليبلغ سعر الطن نحو 14900 جنيهًا للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما لم يشهد سعر مصنع حديد الجارحي اي تغير ليسجل نحو 15250 جنيه تسليم ارض مصنع وسط هبوط في المبيعات.

سعر حديد بشاي للصلب

كما واصلت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب الثبات عند 15300 جنيه للطن تسليم ارض مصنع وهو الاعلي سعرا في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وشهد سعر مصنع حديد السويس للصلب استقرار للاسبوع الثاني ، ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 14900 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

كما استقر مصنع حديد المراكبي عند مستوي 15300 جنيه للطن تسليم ارض مصنع والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

ويعد مصنع حديد العشري للصلب من المصانع الاستثمارية واعلن ثبات سعره ليسجل الطن نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

ويسجل الطن مصنع حديد الجيوشي نحو 15 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع بعد زيادته نحو 700 جنيه للطن.

ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي على مصانع الحديد منذ ايام لتسجل 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية للحديد.