

شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 31-12-2021 بالأسواق المصرية، ثباتًا مستمرًّا وملحوظًا على مدار شهرين متواصلين، بالتزامن مع عدم تحرك في الطلب والمبيعات خلال الفترة الحالية في ظل عدم تراجع سعر حديد التسليح داخل السوق المحلية رغم إلغاء رسوم استيراد خامات الحديد وهي البيليت من الخارح.

من جانبه قال عبد الخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة الحديد، إنه من المقرر أن تعلن المصانع أسعارها الجديدة للبيع في شهر يناير، سواء بالتراجع أو الارتفاع، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر بين 14800 و15000 جنيه تسليم أرض مصنع. سعر الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 31-12-2021

سعر حديد عز اليوم

وتترقب السوق إعلان مصنع عز سعر حديد عز اليوم والذي يسجل استقرارًا في حديد التسليح، ليبلغ نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع وهو الأعلى إنتاجية في مصر.

سعر حديد المصريين

ومن المرتقب أن يتبع أغلب المصانع مصنع عز لإعلان الأسعار، ومن بينها مصنع حديد المصريين والذي استحوذ مصنع عز على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في حدبد المصريين، والذي شهد ثباتًا خلال تعاملات اليوم ليبلغ سعر الطن نحو 14900 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

وأعلن مصنع حديد الجارحي في مصر استمرار أسعار الحديد اليوم، الخاص بالشركة لشهر ديسمبر، في الثبات، ليسجل نحو 14900 جنيه تسليم أرض مصنع، وسط هبوط في المبيعات.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يعلن مصنع حديد بشاي للصلب أسعاره الجديدة، ليسجل الآن نحو 15000 جنيه للطن تسليم أرض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

فيما لم يعلن سعر مصنع حديد السويس للصلب أي تغير في أسعاره ليواصل الاستقرار، ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 14900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

كما شهد مصنع حديد المراكبي استقرارًا ملحوظًا عند مستوى 15000 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

وأعلن مصنع حديد العشري للصلب؛ والذي يعد ضمن مصانع الدرفلة، استقرار أسعارها، ليسجل الطن نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما بلغ سعر الطن بمصنع حديد الجيوشي نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

يُذكر أن أسعار الحديد اليوم تعتمد على سعر الخامات في البورصة العالمية للمعادن، كما أن الأسعار الواردة في التقرير هي أسعار أرض مصنع وليست أسعار مستهلك، ويضاف إليها هامش ربحية للتجار مع نولون النقل بما يصل لإجمالى 300- 400 جنيه على كل طن.