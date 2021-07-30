اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد اليوم الجمعة 30-7-2021 بالأسواق المصرية

ترقب للاسعار الجديدة لمصانع الحديد خلال ساعات
عمر سالم 11:58 ص, الجمعة, 30 يوليو 21 11:58 ص, الجمعة, 30 يوليو 21

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 حالة من الضبابية تشهدها سوق الحديد في ظل استقرار أسعار الحديد اليوم الجمعة 30 -7-2021 بالأسواق المصرية نتيجة عدم إعلان مصانع الحديد لأسعارها الخاصة بمنتجاتها لشهر أغسطس وسط ترقب من تجار مواد البناء في السوق المحلية وهو ما يجعل الغموض سيد الموقف.

ويتوقع بعض التجار هبوط أو استقرار أسعار حديد التسليح، فيما يتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم في مصر لطن حديد التسليح في مصر ما بين 14300 -14600 جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل ، وهو ما يضع السعر عند مستوي مرتفع.

أسعار الحديد في مصر اليوم  

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 30-7-2021.

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سعر حديد عز اليوم

ولم يتغير سعر حديد التسليح عز على مدار شهري يونيو ويوليو ليبلغ نحو 14600 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهو الاعلى سعرا في مصر.

سعر حديد المصريين

وشهد  سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه  استقرارا بشكل ملحوظ ليبلغ 14500 جنيهًا للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما استقر سعر حديد الجارحي في مصر ليسجل الطن نحو 14450جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

واستقر أسعار الحديد اليوم نوع بشاي للصلب عند 14500 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق.

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سعر حديد السويس للصلب

فيما أستقر سعر حديد السويس للصلب استقراره فى السوق اليوم عند 14500 جنيه.

سعر حديد المراكبي اليوم

كما لم يتغير سعر حديد المراكبي اي تغير ويستقر عند 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14300 جنيها تسليم ارض مصنع.

جدير بالذكر أن أسعار الحديد تتغير بشكل مستمر وقد يتغير اسبوعيا او شهريا وليست بشكل يومي، كما ان الاسعار المعلنه هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم اضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون او مصاريف النقل.

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وتشير بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعه لاتحاد الصناعات الي أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد المصانع 3.5 مليون طن بليت.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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