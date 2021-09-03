ترقب مستمر من التجار لأعلان الشركات عن أسعارها الخاصه بالبيع لشهر سبتمبر وسط ثبات في أسعار الحديد اليوم الجمعة 3-9-2021 بالأسواق المصرية بشكل ملحوظ للشهر الرابع على التوالي من نوع حديد التسليح ، مع عدم تغير في سعر خامات الحديد عالميا في بورصة المعادن اليوم.

وقال عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء ، أن أسعار الحديد اليوم في مصر مازالت مستقرة ولم تعلن المصانع المنتجة عن أسعارها الجديدة للسوق ليتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم لطن حديد التسليح في مصر ما بين 14300 -14600 جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل. الحديد جديد



أسعار الحديد في مصر اليوم

موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 3-9-2021

سعر حديد عز اليوم

لم يعلن مصنع حديد عز عن اي تغير ليبلغ سعر حديد التسليح عز على مدار الشهر ليبلغ نحو 14600 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهو الاعلى سعرا في مصر.

سعر حديد المصريين

فيما سجل سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه استقرار ولم يشهد اى تحرك بشكل ملحوظ ليبلغ 14500 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما استقر سعر حديد الجارحي في مصر ليسجل نحو 14450جنيها للطن تسليم أرض مصنع وهو من المصانع المتكاملة.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجلت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 14500 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

سعر حديد السويس للصلب

كما ثبت مصنع السويس سعر حديد السويس للصلب فى السوق اليوم عند 14500 جنيها

سعر حديد المراكبي اليوم

كما لم يتغير سعر حديد المراكبي اي تغير ويستقر عند 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14300 جنيها تسليم ارض مصنع

وتشير بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعه لاتحاد الصناعات الي أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد المصانع 3.5 مليون طن بليت.

جدير بالذكر أن أسعار الحديد تتغير بشكل مستمر وقد يتغير اسبوعيا او شهريا وليست بشكل يومي، كما ان الاسعار المعلنه هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم اضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون او مصاريف النقل