ليتراوح طن حديد التسليح ما بين 14900-15300 جنيه



شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 3-12-2021 بالأسواق المصرية ، استقرار متواصل على مدار شهر ونصف الشهر ، بالتزامن مع استمرار تراجع في الطلب و المبيعات على حديد التسليح بالسوق المحلي ، بعد اعلان الحكومة طرح رخص جديدة لصناعة الحديد بالاضافة الى الغاء رسوم استيراد خامات الحديد وهي البليت من الخارح والتى كانت تقدر بنحو 25%.

ويري تجار الحديد ان هناك تذبذبا في سعر المعادن عالميا ، فيما يستعد بعض التجار والمصانع لاستيراد الخامات من الخارج ، بالتزامن مع عدم تغير أسعار الحديد اليوم ، ويتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 14900-15300 جنيه تسليم ارض مصنع بعد الزيادات الجديدة.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 3-12-2021

سعر حديد عز اليوم

ولم يتغير سعر حديد عز اليوم استقرار في حديد التسليح ، ليبلغ نحو 15 ألف جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهي الاعلي انتاجية في مصر.

سعر حديد المصريين

وشهد سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه ثبات خلال تعاملات اليوم ليبلغ سعر الطن نحو 14900 جنيهًا للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

واعلن مصنع حديد الجارحي في مصر استمرار أسعارها لسهر ديسمبر في الثبات ، ليسجل نحو 15250 جنيه تسليم ارض مصنع وسط هبوط في المبيعات.

سعر حديد بشاي للصلب

وقام مصنع حديد بشاي للصلب بخفض أسعارها بواقع 300 جنيه للطن ، ليسجل نحو 15300 جنيه للطن تسليم ارض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

فيما لم يعلن سعر مصنع حديد السويس للصلب عن اى تغير في أسعاره ليواصل الاستقرار ، ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 14900 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

كما شهد مصنع حديد المراكبي استقرار ملحوظ عند مستوي 15300 جنيه للطن تسليم ارض مصنع والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

واعلن مصنع حديد العشري للصلب والذي يعد ضمن مصانع الدرفله استقرار أسعارها ، ليسجل الطن نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما بلغ الطن مصنع حديد الجيوشي نحو 15 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع بعد زيادته نحو 700 جنيه للطن.