أسعار الحديد اليوم الجمعة 29-7-2022.. والأسواق تترقب إعلان المصانع سعرها لشهر أغسطس

ينتظر السوق وكل المتعاملين إعلان مصانع الحديد أسعار البيع الخاصة بشهر أغسطس المقبل، وسط استمرار ثبات أسعار الحديد اليوم الجمعة 29-7-2022 بالأسواق المحلية للأسبوع الرابع على التوالي، وسط ترقب لتأثير رفع سعر الفائدة الأمريكية على الأسواق العالمية وخاصة المعادن.

ويتوقع عبدالخالق فرحات، رئيس المتحدة لتجارة مواد البناء، خفض المصانع أسعارها أو تثبيتها للشهر الثاني على التوالي،

موضحًا أن سعر حديد التسليح اليوم في مصر يتراوح بين 17300 إلى 17670 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وسط هدوء في التعاملات الأسبوعية بالسوق المحلية.

وأعلن البنك الفيدرالي الأمريكي أمس الأول رفع سعر الفائدة على الدولار بواقع 75 نقطة، فيما انخفض سعر الدولار عالميًّا، وسجلت أيضًا بعض المعادن، وخاصة البيليت، انخفاضًا في الأسواق العالمية.

حديد التسليح

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الجمعة 29-7-2022:

سعر حديد عز اليوم

وقال رئيس شركة المتحدة إن سعر حديد عز اليوم ما زالت عند مستوياتها ليسجل نحو 17670 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل “النولون” للمستهلك النهائي وهي الشركة الأعلى سعرًا في مصر.

سعر حديد المصريين

كما استقر سعر طن حديد التسليح لدى شركة حديد المصريين لتسجل نحو 17570 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي.

سعر حديد السويس اليوم

فيما سجلت أسعار الحديد اليوم لدى مصنع السويس ثباتًا ملحوظًا خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجارحي اليوم

وما زالت أسعار حديد الجارحي تسجل أقل مستوى في مصر لحديد التسليح في مصر، ويسجل نحو 17300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهو أقل سعر في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

كما شهد مصنع حديد بشاي للصلب ثباتًا متواصلًا للأسبوع الثاني ليبلغ 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد العشري

واستقرت أسعار الحديد في مصر لدى حديد العشري للصلب في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 17400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

كما سجل سعر حديد التسليح استقرارًا أيضًا في مصنع حديد المراكبي للصلب بشكل ملحوظ في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيهًا للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجيوشي للصلب

واستقر سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.