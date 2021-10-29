اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد اليوم الجمعة 29-10-2021 بالأسواق المصرية

تراجع الطلب على الحديد مع ارتفاع سعر حديد التسليح
عمر سالم 9:31 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21 9:31 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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شهدت أسعار الحديد، اليوم الجمعة 29-10-2021 بالأسواق المصرية، استقرارًا متواصلًا على مدار تعاملات الأسبوع الحالي،  بالتزامن مع استمرار هبوط في الطلب و المبيعات على الحديد بالسوق المحلية، ومطالب من التجار بخفض السعر مجددًا لتحريك السوق، وتأكيدات بأن الأسعار ستستمر في نفس المستوي لمدة شهر على الأقل.

وينتظر تجار الحديد والمتعاملون بالسوق إعلان مصانع الحديد أسعارها الخاصة بشهر نوفمبر والمرتقب إعلانها خلال أيام، وسط انهيار الطلب ومع ثبات في أسعار الحديد اليوم، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر بين 14900 و15300 جنيه تسليم أرض مصنع بعد الزيادات الجديدة.

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حديد التسليح
سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر 

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 29-10-2021

سعر حديد عز اليوم

وسجل سعر حديد عز اليوم استقرارًا في حديد التسليح، ليبلغ نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع وهي الأعلى إنتاجية في مصر.

سعر حديد المصريين

وشهد سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة ثباتًا خلال تعاملات اليوم، ليبلغ سعر الطن نحو 14900 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما استقر سعر مصنع حديد الجارحي في مصر  ليسجل نحو 15250 جنيهًا تسليم أرض مصنع وسط هبوط في المبيعات.

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سعر حديد بشاي للصلب

ولم يتغير أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 15300 جنيه للطن تسليم ارض مصنع وهو الاعلي سعرا في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

ولم يشهد سعر مصنع حديد السويس للصلب اى ارتفاع او انخفاض ، ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 14900 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

كما استقر مصنع حديد المراكبي عند مستوي  15300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع؛ والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

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سعر حديد العشري للصلب

ويعد مصنع حديد العشري للصلب من المصانع الاستثمارية وأعلن ثبات سعره ليسجل الطن نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

ويسجل الطن مصنع حديد الجيوشي نحو 15 ألف جنيه تسليم أرض مصنع بعد زيادته نحو 700 جنيه للطن.

وتعتمد بعض مصانع الحديد على المشروعات القومية لتصريف مخزونها من الحديد وتحقيق إيرادات، في ظل تراجع الطلب من جانب المواطنين وسط تراجع في حركة البناء بمصر.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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