ينتظر التجار وبعض المصانع الصغيرة أعلان الشركات عن أسعارها الخاصه بالبيع لشهر سبتمبر وسط أستقرار في أسعار الحديد اليوم الجمعة 27-8-2021 بالأسواق المصرية بشكل ملحوظ للشهر الثالث على التوالي من نوع حديد التسليح ، مع ثبات سعر خامات الحديد عالميا في بورصة المعادن في الوقت الحالي.

ويرجح البعض امكانيه ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر او تحركه بشكل طفيف انخفاضا وسط معاناة سوق الحديد في مصر من الركود الذي يشهده حاليا ، فيما يتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم في مصر لطن حديد التسليح في مصر ما بين 14300 -14600 جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل.

الحديد فى مصر

أسعار الحديد في مصر اليوم



ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 27-8-2021

سعر حديد عز اليوم

ولم يتغير سعر مصنع حديد عز ليسجل سعر طن حديد التسليح عز على مدار الشهر ليبلغ نحو 14600 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهو الاعلى سعرا في مصر.

سعر حديد المصريين

كما لم يسجل سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه اى تحرك بشكل ملحوظ ليبلغ 14500 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما استقر سعر حديد الجارحي في مصر ليسجل نحو 14450جنيها للطن تسليم أرض مصنع وهو من المصانع المتكاملة.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجلت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 14500 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

سعر حديد السويس للصلب

كما ثبت مصنع السويس سعر حديد السويس للصلب فى السوق اليوم عند 14500 جنيها

سعر حديد المراكبي اليوم

كما لم يتغير سعر حديد المراكبي اي تغير ويستقر عند 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14300 جنيها تسليم ارض مصنع

وتشير بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعه لاتحاد الصناعات الي أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد المصانع 3.5 مليون طن بليت.

جدير بالذكر أن أسعار الحديد تتغير بشكل مستمر وقد يتغير اسبوعيا او شهريا وليست بشكل يومي، كما ان الاسعار المعلنه هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم اضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون او مصاريف النقل