أسعار الحديد اليوم الجمعة 26-8-2022.. وترقب لإعلان المصانع عن مستوياتها خلال سبتمبر



تترقب الأسواق المحلية الأسبوع المقبل إعلان المصانع عن سعرها الجديد للبيع خلال شهر سبتمبر بالتزامن مع استقرار أسعار الحديد اليوم الجمعة 26-8-2022 بالأسواق المصرية ، وسط توقعات بالثبات أو الارتفاع خلال سبتمبر المقبل بالتزامن مع تحرك سعر الدولار أمام الجنيه بالإضافة إلى رفع سعر الدولار الجمركي لنحو 19.19 جنيه.

وساهم قرار المركزي بثبات سعر الفائدة في استقرار الاسواق المحلية ، فيما تتفائل الاسواق بأختيار محافظ جديد للبنك المركزي وسط مطالب بضرورة الاهتمام بالصناعة للمساهمة في خروج الاقتصاد من كبوته الحالية ، في الوقت الذي يعاني فيه السوق من الكساد ، ليتراوح سعر طن حديد التسليح ما بين 17400-17900 جنيه تسليم ارض المصنع غير شامل تكلفة النقل .

سعر الحديد

سعر الحديد في مصر

وينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 26-8-2022

سعر حديد عز اليوم

شهد مصنع حديد عز استقرار في سعر حديد التسليح ، ليصل الى 17670 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع ، ويعد عز الطاقة الانتاجية الاكبر في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وبلغ سعر حديد التسليح اليوم في مصنع حديد السويس للصلب مستوي مرتفع ، ليبلغ نحو 17550 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المصريين

واستقرت أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد المصريين للاسبوع الرابع ، ليبلغ سعر الطن نحو 17550 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

كما شهد مصنع حديد الجارحي في مصر استقرار متواصل ، ليبلغ نحو 17550 جنيه تسليم ارض مصنع وهو الاقل سعرا في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

وشهدت أسعار مصنع حديد بشاي للصلب ثبات مستمر عند اعلي سعر في مصر ، ليسجل نحو 17900 الف جنيه للطن تسليم ارض المصنع في مصر.

سعر حديد المراكبي اليوم

ولم يتغير سعر مصنع حديد المراكبي طوال شهر اغسطس الجاري ، فقد بلغ سعر المصنع نحو 17500 الف جنيه للطن تسليم ارض المصنع .

سعر حديد العشري للصلب

واعلن مصنع حديد العشري للصلب استمرار أسعار الحديد اليوم ، ليسجل الطن نحو 17400 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية