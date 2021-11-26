اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد اليوم الجمعة 26-11-2021 بالأسواق المصرية

سعر حديد التسليح يتراوح ما بين 14900-15300 جنيها للطن
عمر سالم 8:52 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21 8:52 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21

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ترقب جديد من التجار للاعلان عن اسعار البيع الجديدة الخاصة بشهر ديسمبر المقبل ، وسط استقرار أسعار الحديد اليوم الجمعة 26-11-2021 بالأسواق المصرية ، على مدار الأسبوع  وسط ركود في الطلب بالسوق المحلي ،  وتوقعات من التجار بانخفاض أسعار الحديد متأثرا بتراجع أسعاره عالميا للخامات والخردة.

وقامت الحكومة ممثله في وزارة التجارة بإلغاء رسوم استيراد خامات الحديد ” البليت” مما سيساهم في خفض تكلفة الانتاج ما قد يخفض سعر الحديد ويساعد على تحريك حركة المبيعات ، ليستمر الحديد في الثبات ، فيما يتراوح سعر حديد التسليح في مصر ما بين 14900-15300 جنيه تسليم ارض مصنع

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سعر طن الحديد في مصر
سعر طن الحديد في مصر

أسعار الحديد في مصر 

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 26-11-2021

سعر حديد عز اليوم

ولم يتغير سعر حديد عز اليوم  صنف حديد التسليح ،  ليبلغ نحو 15 ألف جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهي الاعلي انتاجية في مصر

سعر حديد المصريين

وشهد سعر مصنع حديد المصريين المملوك لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه ثبات متواصل في تعاملات اليوم ليسجل سعر الطن نحو 14900 جنيهًا للطن

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سعر حديد الجارحي اليوم

كما أعلن مصنع حديد الجارحي في مصر  عن خفض أسعاره الاسبوع الجاري بواقع 350 جنيها للطن  ليبلغ نحو 14900 جنيه تسليم ارض مصنع وسط هبوط في المبيعات.

سعر حديد بشاي للصلب

فيما أستقرت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 15300 جنيه للطن تسليم ارض مصنع وهو الاعلي سعرا في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

كما استقر سعر مصنع حديد السويس للصلب ، ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 14900 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

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سعر حديد المراكبي اليوم

وشهد مصنع حديد المراكبي ثبات ملحوظ عند مستوي  15300 جنيه للطن تسليم ارض مصنع والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

ويعد مصنع حديد العشري للصلب من المصانع الاستثمارية واعلن ثبات سعره ليسجل الطن نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

 كما سجل الطن مصنع حديد الجيوشي نحو 15 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع بعد زيادته نحو 700 جنيه للطن

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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