اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد اليوم الجمعة 24-12-2021 بالأسواق المصرية

طن حديد التسليح يتراوح بين 14800 و15000 جنيه
عمر سالم 9:50 ص, الجمعة, 24 ديسمبر 21 9:50 ص, الجمعة, 24 ديسمبر 21

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سجلت أسعار الحديد، اليوم الجمعة 24-12-2021، بالأسواق المصرية، ثباتًا متواصلًا على مدار تعاملات الأسبوع الحالي، بالتزامن مع استمرار هبوط في الطلب والمبيعات على الحديد بالسوق المحلية، ومطالب من التجار بخفض السعر مجددًا لتحريك السوق، وتأكيدات بأن الأسعار قد تستمر في نفس المستوي أو تشهد تراجعًا طفيفًا لمدة شهر على الأقل.

في السياق نفسه ينتظر تجار الحديد والمتعاملون بالسوق إعلان مصانع الحديد أسعارها الخاصة بشهر يناير والمرتقب إعلانها خلال أيام، بالتزامن مع ثبات في أسعار الحديد اليوم، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر بين 14800 و15000 جنيه تسليم أرض مصنع.

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سعر طن الحديد في مصر
سعر طن الحديد في مصر

أسعار الحديد اليوم في مصر 

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 24-12-2021

سعر حديد عز اليوم

وسجل سعر حديد عز اليوم استقرارًا في حديد التسليح، ليبلغ نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وهي الأعلى إنتاجية في مصر.

سعر حديد المصريين

وشهد سعر مصنع حديد المصريين ثباتًا متواصلًا خلال تعاملات اليوم ليبلغ سعر الطن نحو 14900 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما استقر سعر مصنع حديد الجارحي في مصر  ليسجل نحو 14900 جنيه تسليم أرض مصنع، وسط هبوط في المبيعات.

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سعر حديد بشاي للصلب

ولم تتغير أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وهو الأعلى سعرًا في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

ولم يشهد سعر مصنع حديد السويس للصلب أى ارتفاع أو انخفاض، ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 14900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

كما استقر مصنع حديد المراكبي عند مستوى 15000 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والذي يُعَد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

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سعر حديد العشري للصلب

ويعد مصنع حديد العشري للصلب من المصانع الاستثمارية وأعلن ثبات سعره ليسجل الطن نحو 15 ألف جنيه تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

ويسجل الطن بمصنع حديد الجيوشي نحو 15 ألف جنيه تسليم أرض مصنع والذي يعد ضمن مصانع الدرفلة.

يشار إلى أن الأسعار المعلَنة في التقرير الآتي غير شاملة نولون النقل، كما تعتمد بعض مصانع الحديد على المشروعات القومية لتصريف مخزونها من الحديد وتحقيق إيرادات في ظل تراجع الطلب من جانب المواطنين وسط تراجع في حركة البناء بمصر.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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