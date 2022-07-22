أسعار الحديد اليوم الجمعة 22-7-2022.. و«المصريين» يسجل 17570 جنيها أرض مصنع

شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 22-7-2022 استقرارا فى الأسواق المحلية للأسبوع الرابع على التوالي وسط هدوء كبير في الطلب على المعدن الأهم في عملية البناء في ظل ترقب الجميع للإعلان عن أسعار البيع الخاصة بشهر أغسطس المقبل ولمؤشر البورصة العالمية للمعادن في ظل هبوط الأسعار بها مؤخرا.

وأكد عدد من تجار مواد البناء أن السوق تشهد عدم تحرك ملحوظ انتظارا من البعض لمزيد من هبوط سعر حديد التسليح ، لافتة الى أن الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع تشهد هبوطا طفيفا نتيجة لانخفاض الطلب، فيما يسجل متوسط أسعار الحديد اليوم من 17300 إلى 17670 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر الحديد اليوم

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الجمعة 22-7-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

شهد سعر حديد عز اليوم ثباتا جديدا ليبلغ نحو 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهي الأعلي سعرا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

ولم يشهد سعر حديد السويس اليوم الجمعة أى تغيير خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

واستقر أيضا خلال التعاملات اليومية أسعار الحديد اليوم في مصر لدي مصنع حديد المصريين لتسجل نحو 17570 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي .

سعر حديد الجارحي اليوم

أما عن مصنع حديد الجارحي فقد سجل أقل سعر لحديد التسليح في مصر ، وبلغ سعر الجارحي نحو 17300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يتغير سعر الطن في مصنع حديد بشاي للصلب، ليسجل 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد العشري

أسعار الحديد اليوم الجمعة سجلت ثباتا لدي حديد العشري للصلب في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 17400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع

سعر حديد المراكبي للصلب

وشهد حديد المراكبي للصلب استقرارا متواصلا في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما استقر أيضا سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع