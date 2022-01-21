سعر طن حديد التسليح ما بين 14800-15 ألف جنيه

ثبات ملحوظ ومتواصل سجلته أسعار الحديد اليوم الجمعة 21-1-2022 بالأسواق المصرية، خلال تعاملات 3 أشهر متتالية، في الوقت الذي يشهد فيه الطلب محليًّا تراجعًا مع عدم تحرك في المبيعات خلال الفترة الحالية مع ثبات سعر حديد التسليح داخل السوق المحلية خلال المستقبل.

وقال عبد الخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء، إن مصانع الحديد لم تعلن أية أسعار جديدة وما زالت عند ثبات أسعارها، كما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر بين 14800 و15000 جنيه للطن، تسليم أرض مصنع غير شاملة نولون النقل إلى المستهلك.

أسعار الحديد في مصر

سعر الحديد

ويرصد موقع المال أسعار الحديد في مصر الجمعة 21-1-2022

سعر حديد عز اليوم

ويواصل أسعار حديد عز استقراره في صنف حديد التسليح، ليبلغ نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وهي الأعلى إنتاجية في مصر.

سعر حديد المصريين

وسجل سعر مصنع حديد المصريين ثباتًا خلال تعاملات اليوم للشهر الثالث، ليبلغ سعر الطن نحو 14900 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

وما زال مصنع حديد الجارحي في مصر عند أسعاره لشهر يناير في الثبات، ليسجل نحو 14900 جنيه تسليم أرض مصنع وسط هبوط في المبيعات.

سعر حديد بشاي للصلب

وقام مصنع حديد بشاي للصلب بتثبيت أسعاره، ليسجل نحو 14900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وشهد سعر مصنع حديد السويس للصلب أاستقرار كبير ، ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 14900 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد مصنع حديد المراكبي

سجل حديد المراكبي ثبات الان عند مستوي 15000 جنيه للطن تسليم ارض مصنع والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

واعلن مصنع حديد العشري للصلب والذي يعد ضمن مصانع الدرفله استقرار أسعارها ، ليسجل الطن نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما بلغ الطن مصنع حديد الجيوشي نحو 15 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع .

يذكر ان مصر تمتلك اكثر من 10 مصانع لانتاج حديد التسليح بالرغم من أسعار الحديد اليوم المرتفعه ، كما تستحوذ مصر على المركز الاول في قارة افريقيا في انتاج الحديد بحصة تصل إلى %48 من إجمالى إنتاج الحديد فى قارة أفريقيا، مع العلم أن هناك 3 دول فقط تقوم على إنتاج الحديد والصلب بالقارة السمراء بالإضافة إلى السوق المحلية وهما ليبيا، وجنوب أفريقيا.