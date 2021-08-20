اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد اليوم الجمعة 20-8-2021 بالأسواق المحلية

ترقب من التجار لاعلان المصانع أسعار الحديد نهايه الشهر
عمر سالم 9:36 ص, الجمعة, 20 أغسطس 21 9:36 ص, الجمعة, 20 أغسطس 21

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غموض مستمر يشهده سوق الحديد مع استمرار  أسعار الحديد اليوم الجمعة 20-8-2021 بالأسواق المصرية في الثبات بشكل ملحوظ من صنف حديد التسليح للاسبوع العاشر على التوالي ، مع استقرار سعر خامات الحديد عالميا في بورصة المعادن في الوقت الحالي وفقا للشركات المنتجة محليا.

وقال عبدالخالق فرحات أحد تجار مواد البناء ، ان أستقرار  أسعار الحديد اليوم في مصر يرجع الى ثباته عالميا مع استمرار معاناة سوق الحديد في مصر من الركود الذي يشهده حاليا ، فيما يتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم في مصر لطن حديد التسليح في مصر ما بين 14300 -14600 جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل.

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سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر اليوم  

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 20-8-2021

سعر حديد عز اليوم

سعر حديد عز لم يشهد اي تغير ليبلغ سعر حديد التسليح عز على مدار الشهر  ليبلغ نحو 14600 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهو الاعلى سعرا في مصر.

سعر حديد المصريين

كما لم يسجل سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه اى تحرك بشكل ملحوظ ليبلغ 14500 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما استقر سعر حديد الجارحي في مصر ليسجل نحو 14450جنيها للطن تسليم أرض مصنع وهو من المصانع المتكاملة.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجلت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 14500 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

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سعر حديد السويس للصلب

كما ثبت مصنع السويس سعر حديد السويس للصلب فى السوق اليوم عند 14500 جنيها

سعر حديد المراكبي اليوم

كما لم يتغير سعر حديد المراكبي اي تغير ويستقر عند 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14300 جنيها تسليم ارض مصنع

وتشير بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعه لاتحاد الصناعات الي أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد المصانع 3.5 مليون طن بليت.

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جدير بالذكر أن أسعار الحديد تتغير بشكل مستمر وقد يتغير اسبوعيا او شهريا وليست بشكل يومي، كما ان الاسعار المعلنه هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم اضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون او مصاريف النقل

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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