أسعار الحديد اليوم الجمعة 2-9-2022.. استقرار حديد عز

شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 2-9-2022 استقرارًا متواصلًا في الأسواق المحلية للشهر الثالث، مع ضبابية في المشهد عالميا ومحليا في سوق المعادن بالتزامن مع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة وتحرك سعر الدولار محليا، بالاضافة لقطع روسيا للغاز عن بعض الدول الاوروبية ما يتسبب في عدم وضوح الرؤية للقطاع.

وقال أحمد عبدالخالق احد تجار مواد البناء، لـ المال إن سوق الحديد تشهد تراجع في الطلب مع انخفاض حركة البناء، إضافة لنقص في المعروض، موضحا ان سعر الحديد اليوم ما بين 17400 الى 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، مع اختلاف السعر من شركة لاخري ومن محافظة لاخرى نتيجة قيمة النولون.

حديد التسليح

ومع ثبات المستوي ترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الجمعة 2-9-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

واضاف عبدالخالق ان سعر حديد عز اليوم لم يسجل اى تغير ليبلغ نحو 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهي الشركة الاعلي سعرا في مصر.

سعر حديد المصريين

وشهد سعر طن حديد التسليح ثبات في شركة حديد المصريين عند مستوي 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي

سعر حديد الجارحي اليوم

وواصلت أسعار حديد الجارحي مستوياتها الخاصة بسعر حديد التسليح في مصر، ويسجل نحو 17550 جنيها للطن تسليم ارض المصنع وهو اقل سعر في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

فيما شهد مصنع حديد بشاي للصلب ثبات متواصل للشهر الثاني ليبلغ 17900 جنيه للطن تسليم ارض المصنع وهو الاعلي سعرا في مصر

سعر حديد السويس اليوم

واوضح عبدالخالق ان أسعار الحديد اليوم لدي مصنع السويس لازالت تستقر خلال التعاملات الاسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع.

سعر حديد العشري

ايضا أستقرت أسعار الحديد في مصر لدي حديد العشري للصلب في التعاملات الاسبوعية ليبلغ نحو 17400 جنيه للطن تسليم ارض المصنع

سعر حديد المراكبي للصلب

كما سجل سعر حديد التسليح استقر ايضا في مصنع حديد المراكبي للصلب بشكل ملحوظ في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك

سعر حديد الجيوشي للصلب

واستقر سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17500 جنيه للطن تسليم ارض مصنع