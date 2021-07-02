أسعار الحديد اليوم الجمعة 2-7-2021 بالأسواق المصرية

حالة من الترقب والانتظار تشهدها السوق المحلية، انتظارا لإعلان المصانع عن الأسعار الجديدة مع استمرار أسعار الحديد اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 بالأسواق المصرية في الاستقرار بشكل متواصل مع توقعات بإمكانية تراجع السعر محليًّا وعالميّا مما قد يحفز القطاع بشكل افضل.

ويري بعض تجار الحديد ضرورة خفض السعر محليا وسك ارباح حققتها المصانع بالربع الاول من العام الجاري لاسيما وان خفض المصانع أسعارها سيساهم في جذب الطلب على الحديد بالسوق المحلية، وسط الركود الذي يضرب القطاع،

فيما لم تشهد أسعار الحديد، اليوم، في مصر تغير ليتراوح متوسط سعر طن حديد التسليح في مصر بين 14300 و14600 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر اليوم

وينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 2-7-2021

سعر حديد عز اليوم

ثبات سعر حديد التسليح عز على مدار ثلاثة أسابيع ليبلغ نحو 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وهو الأعلى سعرًا في مصر وهي الشركة الاكبر في مصر

سعر حديد المصريين

فيما لم يشهد يسجل سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة أي تغير ملحوظ ليبلغ 14500 جنيه للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

كما لم يشهد سعر حديد الجارحي في مصر أي تغير ليبلغ نحو 14450 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل أسعار الحديد، اليوم، نوع بشاي للصلب عند 14500 جنيه للطن أرض مصنع، والذي يعد ضمن المصانع الأعلى إنتاجية داخل السوق.

سعر حديد السويس للصلب

فيما استقر سعر حديد السويس للصلب استقراره فى السوق اليوم عند 14500 جنيه.

سعر حديد المراكبي اليوم

كما لم يتغير سعر حديد المراكبي أي تغير ويستقر عند 14500 للطن، والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14300 جنيه تسليم أرض مصنع.

جدير بالذكر أن أسعار الحديد تتغير بشكل مستمر وقد يتغير أسبوعيًّا أو شهريًّا، وليست بشكل يومي، كما أن الأسعار المعلنة هي التى يتم تطبيقها حاليًّا للتجار وليس للمستهلك حيث تتم إضافة نحو 200- 300 جنيه، ما يعرف بالنولون أو مصاريف النقل.

وتشير بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات إلى أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بيليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بيليت