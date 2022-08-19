أسعار الحديد اليوم الجمعة 19-8-2022.. وترقب لإعلان المصانع سعرها لشهر سبتمبر

أعلن البنك المركزي المصري ثبات سعر الفائدة مما يسهم في دعم استقرار السوق، بالتزامن مع عدم تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية، ما ساعد على ثبات أسعار الحديد اليوم الجمعة 19-8-2022 بالأسواق المحلية، وسط ترقب إعلان المصانع أسعارها الجديده لشهر سبتمبر.

وأكد عدد من مصنعي الحديد انخفاض المعروض من البيليت، ما تسبَّب في هبوط كمية حديد التسليح الموجودة محليًّا، بالتزامن مع شبه انعدام الطلب واعتماد البعض التوريد لمشروعات الدولة لتصريف المنتج، فيما يتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم بين 17300 و17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل النولون.

سعر الحديد

ومع استقرار الطلب والسعر ترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الجمعة 19-8-2022:

سعر حديد عز اليوم

ينتظر السوق إعلان حديد عز اليوم عن أسعارها لتسجل 17670 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل “النولون” للمستهلك النهائي، وهو المصنع الأكبر إنتاجية في مصر.

سعر حديد المصريين

وواصل سعر حديد التسليح لدى مصنع حديد المصريين مستوياته ليبلغ نحو 17570 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي.

سعر حديد السويس اليوم

أما أسعار الحديد اليوم في مصر بشركة حديد السويس، فقد استقرت خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يتغير سعر الطن في مصنع حديد بشاي للصلب بعد ارتفاع سعره، الأسبوع الماضي، بواقع 400 جنيه ليصل إلى 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع؛ وهو الأعلى سعرًا في مصر.

سعر حديد الجارحي اليوم

وبلغ سعر مصنع حديد الجارحي ثباتًا جديدًَا ليواصل مستوياته، ويسجل سعر طن الحديد 17550 جنيهًا للطن اليوم تسليم أرض المصنع.

سعر حديد العشري

فيما لم يشهد سعر حديد العشري للصلب أي تغير في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 17400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

واستقر أيضًا سعر الطن في مصنع حديد المراكبي للصلب خلال التعاملات الأسبوعية نحو 17550 جنيهًا للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجيوشي للصلب

وشهد سعر حديد الجيوشي للصلب ثباتًا مثل باقي المصانع ليسجل نحو 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.