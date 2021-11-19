استقرار متواصل شهدته أسعار الحديد اليوم الجمعة 19-11-2021 بالأسواق المصرية ، للاسبوع الرابع على التوالي ، وسط تراجع في الطلب من جانب المستهلكين انتظارا لخفض سعر الحديد ، ومطالب وتوقعات من التجار بخفض السعر مجددا لتحريك السوق ، وتأكيدات من جانب الغرف التجارية بان هناك هبوط في الأسعار بشكل مرتقب.

ومن المقرر ان تعلن مصانع الحديد أسعارها خلال ايام لسعر البيع الخاص بشهر ديسمبر وسط عوامل عديدة ابرزها وقف الرسوم المفروضه على استيراد البليت ورفع الحكومة لسعر الغاز على صناعة الحديد ، ويستمر أسعار الحديد اليوم في الثبات فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 14900-15300 جنيه تسليم ارض مصنع.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 19-11-2021

سعر حديد عز اليوم

وشهد سعر حديد عز اليوم استقرار في حديد التسليح ، ليبلغ نحو 15 ألف جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهي الاعلي انتاجية في مصر

سعر حديد المصريين

وسجل سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه ثبات خلال تعاملات اليوم ليبلغ سعر الطن نحو 14900 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما لم يتغير سعر مصنع حديد الجارحي في مصر ليسجل نحو 15250 جنيه تسليم ارض مصنع وسط هبوط في المبيعات.

سعر حديد بشاي للصلب

كما شهدت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 15300 جنيه للطن تسليم ارض مصنع وهو الاعلي سعرا في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

فيما استقر سعر مصنع حديد السويس للصلب ولم يسجل اى ارتفاع او انخفاض ، ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 14900 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

واستمر مصنع حديد المراكبي عند مستوي 15300 جنيه للطن تسليم ارض مصنع والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

كما اعلن مصنع حديد العشري للصلب من المصانع الاستثمارية واعلن ثبات سعره ليسجل الطن نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

ويسجل الطن مصنع حديد الجيوشي نحو 15 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع بعد زيادته نحو 700 جنيه للطن

.كما طرحت التنميه الصناعيه قد طرحت رخص لانتاج البليت والحديد الاسفنجى ومتوقع ان تشهد اقبال كبير من جانب المتعاملين في مجال البليت