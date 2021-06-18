أسعار الحديد اليوم الجمعة 18-6-2021 بالأسواق المصرية

مع توقعات باستمرار السعر عند الثبات

تشهد أسعار الحديد اليوم الجمعة 18 يونيو 2021 بالأسواق المصرية استقرار، في ظل استمرار الحديد في مستويات مرتفعة، مع استمرار التذبذب في أسعار الخامات عالميا في بورصة المعادن بلندن وغيرها، وسط ضبابية في المشهد العالمي والمحلي ما يسهم في صعوبة توقع سوق الحديد.

ويتوقع عدد من التجار استمرار الوضع على ماهو عليه خلال يونيو الجاري محليا ، فيما لم تشهد أسعار الحديد اليوم في مصر تغير ليتراوح متوسط سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 14300 -14600 جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل. سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر اليوم

وينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر على مدار الاسبوع وذلك خلال اليوم 18-6-2021

سعر حديد عز اليوم

سجل سعر حديد التسليح عز ثباتا على مدار ثلاث اسابيع ليبلغ نحو 14600 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهو الاعلى سعرا في مصر وهو المصنع الاكبر في مصر.

سعر حديد المصريين

فيما لم يتغير سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه وبستمر عند الثباث بشكل ملحوظ ليبلغ 14500 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

كما يشهد سعر حديد الجارحي في مصر استقرارا ليبلغ نحو 14450جنيها للطن تسليم أرض مصنع

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل أسعار الحديد اليوم نوع بشاي للصلب عند 14500 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

سعر حديد السويس للصلب

كما واصل سعر حديد السويس للصلب استقراره فى السوق اليوم عند 14500 جنيها

سعر حديد المراكبي اليوم

فيما لم يشهد سعر حديد المراكبي اي تغير ويستقر عند 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14300 جنيها تسليم ارض مصنع

جدير بالذكر ان أسعار الحديد بشكل مستمر وقد يتغير اسبوعيا او شهريا وليست بشكل يومي، كما ان الاسعار المعلنه هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم اضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون او مصاريف النقل

فيما أظهرت بيانات غرفة الصناعات المعدنية، تشير إلى أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.