أسعار الحديد اليوم الجمعة 18-12-2020 بالأسواق المصرية

عاودت أسعار الحديد اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بالأسواق المصرية ، ارتفاعاتها الغير مسبوقة منذ شهور وبشكل كبير بعد صعود كبيرا خلال ديسمبر الجاري في أقل من أسبوع بمتوسط 1050 جنيه للطن، نتيجة ارتفاع خامات الحديد "البليت". وشهد متوسط سعر…

عاودت أسعار الحديد اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بالأسواق المصرية ، ارتفاعاتها الغير مسبوقة منذ شهور وبشكل كبير بعد صعود كبيرا خلال ديسمبر الجاري في أقل من أسبوع بمتوسط 1050 جنيه للطن، نتيجة ارتفاع خامات الحديد “البليت”.

وشهد متوسط سعر حديد التسليح في مصر بين 12450-12600 جنيه للطن أرض مصنع هذا الاسبوع لدي اغلب الشركات المنتجة لحديد التسليح في مصر

وسجلت أسعار الحديد في مصر ارتفاعا كبير خلال الاسبوعين الماضي والجاري على خلفية أسعار الخامات عالميًا بنسب متفاوتة خلال الأيام الحالية ليبلغ اجمالى ماتم زيادته حوالى 1500 جنيه للطن خلال شهر. سعر الحد

قال عبد الخالق فرحات رئيس شركه المتحدة لتجارة مواد البناء لـ“المال”، إن أسعار الحديد اليوم في مصر قد تشهد وتواصل الارتفاع خلال الايام القليلة المقبلة لتلامس مستوي 13 الف جنيه للطن ارض مصنع.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وترصد المال أسعار الحديد في مصر على مدار الاسبوع وهى كالتالي اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020

سعر حديد عز اليوم

سجل سعر حديد التسليح عز اليوم صعودا في الأسواق المحليه نحو 12654 جنيه للطن تسليم أرض مصنع

سعر حديد المصريين

اما سعر حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه عند 12550 جنيه للطن

سعر حديد الجارحي 12500 جنيه

اسجل سعر حديد الجارحي في مصر اليوم نحو 1245 جنيها للطن أرض مصنع

سعر حديد بشاي للصلب

فيما ارتفع سعر حديد بشاي في مصر اليوم ال عند 12450 جنيها للطن

سعر حديد السويس الصلب

سجل سعر حديد السويس للصلب اليوم 12550 جنيها للطن

سعر حديد المراكبي اليوم

ارتفع سعر حديد المراكبي عند 12450 للطن

سعر حديد العشري للصلب

قفز سعر حديد العشري للصلب الى 12500 جنيها

جدير بالذكر أنه تختلف الاسعار لحظية ، ا يتم تطبيقها حاليا كما يتم تحديثها بشكل يومي ، ومن الممكن ان تختلف أسعار الحديد في مصر المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، ويزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات

التجار : ارتفاع أسعار الحديد يقتل السوق والطلب

واضاف فرحات أن ارتفاع أسعار الحديد اليوم سيساهم في تراجع الطلب على حديد التسليح خلال الفترة الحالية ووما يضع التجار في ازمة كبيرة من تصريف المنتجات التى يمتلكونها.

وصعد سعر خام الحديد ” البليت” خلال تعاملات الايام الماضية بنحو 20 دولارا للطن ليسجل 555 دولار معرفش بيكرهنا ولا عي ، كما سجلت الخردة نحو 425 دولار.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالى مبيعات العام الماضي 7.344 مليون