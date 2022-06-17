أسعار الحديد اليوم الجمعة 17-6-2022 بالأسواق المصرية

استقرار ملحوظ شهدته أسعار الحديد اليوم الجمعة 17-6-2022 بالأسواق المحلية للأسبوع الثالث وسط ضبابية في الأسواق العالمية والمحلية حول مستقبل المعادن وسعر الطاقة، ومعاناة البعض من استمرار سعر حديد التسليح عند مستويات مرتفعة مع مطالب البعض بضرورة خفضها مجددا.

وقال عبدالخالق فرحات أحد تجار مواد البناء، إن السوق لاتزال تشهد تراجعا في الطلب بشكل ملحوظ ، مع سعي بعض الشركات والمصانع للاستحوذ على حصص من التوريد للمشروعات القومية لتصريف منتجاتها، موضحا أن أسعار الحديد اليوم متوسطها ما بين 17850 إلى 18170 جنيها للطن تسليم أرض مصنع .

سعر الحديد اليوم

وترصد “المال” في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الجمعة 17-6-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

يستمر سعر حديد عز اليوم في تسجيل استقرار متواصل ليبلغ السعر اليوم نحو 18170 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي.

سعر حديد السويس

وأضاف “فرحات” أن سعر حديد السويس اليوم لايزال يشهد ثباتا خلال التعاملات الأسبوعية ليصل السعر إلى نحو 18070 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المصريين

وشهد سعر حديد التسليح لدي مصنع المصريين ثباتا ملحوظا ليسجل الطن نحو 18070 جنيها تسليم أرض مصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي

سعر حديد بشاي للصلب

وظل سعر حديد بشاي للصلب عند مستوياته منذ نهاية الشهر الماضي ليبلغ نحو 18075 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما سجلت أسعار الحديد بمصنع الجارحي مستويات منخفضة على مدار الأسبوع الجاري ، ليبلغ طن حديد الجارحي اليوم نحو 17850 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

وشهدت أسعار المراكبي للصلب في التعاملات اليومية ليبلغ الطن عند 18050 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد العشري

فيما استقر سعر حديد العشري للصلب صباح اليوم في مصر ليبلغ نحو 18ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

ولم يتغير سعر حديد الجيوشي للصلب ليبلغ نحو 17900 جنيها للطن تسليم أرض مصنع بعد انخفاضه خلال بداية التعاملات الأسبوعية الجارية.

سعر حديد مصر ستيل

وشهدت أسعار الحديد في مصر ثبات سعر مصنع مصر ستيل أيضا مثل باقي المصانع ليسجل نحو 18 ألف جنيه للطن أرض مصنع.