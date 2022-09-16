أسعار الحديد اليوم الجمعة 16-9-2022.. وحديد المصريين تسجل 17550 جنيها

للشهر الثالث على التوالي تستقر أسعار الحديد اليوم الجمعة 16-9-2022 بالأسواق المحلية ، مع توقعات باستمرار الثبات او الارتفاع خلال نهاية الشهر الجاري ، علي خلفية تحرك سعر الدولار امام الجنية وتذبذب أسعار المعادن عالميا وانتظار الجميع لانتهاء الحكومة لتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال محب شفيق احد تجار مواد البناء ، للمال ، ان السوق يترقب اعلان مصنع حديد عز عن اي تغيرات في أسعاره ، لافتا الى وجود انخفاض في الطلب على حديد التسليح ،الذي يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 17400-17900 جنيه تسليم ارض المصنع غير شامل تكلفة النقل .

سعر الحديد اليوم

أسعار الحديد في مصر

وينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 16-9-2022

سعر حديد عز اليوم

ويستمر مصنع حديد عز في مستوياته الخاصة بسعر حديد التسليح ، ليصل الى 17670 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع ، ويعد عز الطاقة الانتاجية الاكبر في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

كما استقر ايضا سعر حديد التسليح اليوم بمصنع حديد السويس للصلب ، ليبلغ نحو 17550 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المصريين

ولم يتغير أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد المصريين ، ليبلغ سعر الطن نحو 17550 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما واصل مصنع حديد الجارحي في مصر ثباته بشكل متواصل ، ليبلغ نحو 17550 جنيه تسليم ارض مصنع وهو الاقل سعرا في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

وشهدت أسعار مصنع حديد بشاي للصلب ثبات مستمر عند اعلي سعر في مصر ، ليسجل نحو 17900 الف جنيه للطن تسليم ارض المصنع في مصر.

سعر حديد المراكبي اليوم

ولم يتغير سعر مصنع حديد المراكبي طوال شهر اغسطس الجاري ، فقد بلغ سعر المصنع نحو 17500 الف جنيه للطن تسليم ارض المصنع .

سعر حديد العشري للصلب

واعلن مصنع حديد العشري للصلب استمرار أسعاره ، ليسجل الطن نحو 17400 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية