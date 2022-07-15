أسعار الحديد اليوم الجمعة 15-7-2022 بعد زيادة سعر البنزين والسولار

واصلت أسعار الحديد اليوم الجمعة 15-7-2022 بالأسواق المحلية ثباتها حتى نهاية الأسبوع الثاني من شهر يوليو الحالي، بالرغم من تحرك سعر البنزين والسولار والمازوت، فيما تسود توقعات بإمكانية انخفاض حديد التسليح بنهاية يوليو نتيجة هبوط أسعار المعادن في البورصات العالمية منذ أيام.

وقال عبد الخالق فرحات، رئيس المتحدة لتجارة مواد البناء، إن أسعار الحديد اليوم لم تتحرك بالرغم من ارتفاع أسعار بعض المحروقات نتيجة عدم استخدام تلك الصناعة لتلك المحروقات واعتمادها على الغاز الطبيعي، موضحًا أن سعر الحديد اليوم ما بين 17300 إلى 17670 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد التسليح

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الجمعة 15-7-2022:

سعر حديد عز اليوم

وأوضح فرحات أن سعر حديد عز اليوم لم يتغير ليسجل نحو 17670 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل “النولون” للمستهلك النهائي، وهي الشركة الأعلى سعرًا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

وأضاف أن أسعار الحديد اليوم لدى مصنع السويس سجلت ثباتًا ملحوظًا خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

كما أن سعر طن حديد التسليح شهد استقرارًَا في شركة حديد المصريين لتسجل نحو 17570 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي.

سعر حديد الجارحي اليوم

وتأثرت أسعار حديد الجارحي بالثبات أيضًا لتستقر عند أقل سعر لحديد التسليح في مصر، ويسجل نحو 17300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهو أقل سعر في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

فيما شهد مصنع حديد بشاي للصلب ثباتًا متواصلًا للأسبوع الثاني ليبلغ 17500 جنيه للطن تسليم أرض النصنع

سعر حديد العشري

واستقرت أسعار الحديد في مصر لدى حديد العشري للصلب في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 17400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

كما سجل سعر حديد التسليح استقرارًا في مصنع حديد المراكبي للصلب بشكل ملحوظ في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيهًا للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجيوشي للصلب

واستقر سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، كما أنه يعد ضمن المصانع الاستثمارية.