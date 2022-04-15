

مازال الاستقرار هو سيد الموقف في أسعار الحديد اليوم الجمعة 15-4-2022 بالأسواق المصرية بعد موجة صعود عنيفه منذ اسبوعين بشكل قوي ، بالتزامن مع استمرار نقص المعروض في الاسواق وشكاوي من البعض بصعود السعر النهائي للمستهلك ، بالاضافة الى ارتفاع أسعار البنزين اليوم الجمعة

واكد بعض التجار ان زياة أسعار البنزين قد تؤثر بشكل طفيف على سعر نولون النقل ، فيما لم يتغير أسعار الحديد على مدار الاسبوع الجاري ، ليتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 16.9-21 الف جنيه للطن ، ارض مصنع غير شامله تكلفة النقل الى المستهلك النهائي

سعر الحديد اليوم

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 15-4-2022

سعر حديد عز اليوم

وشهد سعر حديد عز اليوم ثبات في صنف حديد التسليح ، ليبلغ نحو 20 ألف جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهي الاعلي انتاجية في مصر

سعر حديد المصريين

كما استقر سعر مصنع حديد المصريين خلال تعاملات اليوم في الاسبوع الثاني بعد قفزات قوية ، ليسجل سعر الطن نحو 19900 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

وسجل مصنع حديد الجارحي في مصر استقرار ، ليبلغ نحو 16.9 الف جنيه تسليم ارض مصنع وسط هبوط في المبيعات بالسوق.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يتغير أسعار الحديد اليوم لدي سعر مصنع حديد بشاي للصلب مؤخرا ، قرب مستوي 20 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وشهد سعر مصنع حديد السويس للصلب أستقرار ، ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 19.9 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

كما شهد مصنع حديد المراكبي ثبات الان عند مستوي 21 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع وهو الاعلي في مصر ، فيما يعد المراكبي ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد الجيوشي للصلب

ولم يعلن مصنع حديد الجيوشي عن اى تغير في أسعاره الاسبوع الجاري ليبلغ نحو 19 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع .