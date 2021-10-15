سعر طن حديد التسليح يتراوح ما بين 14300-14600 جنيها

استقرار متواصل تشهده أسعار الحديد اليوم الجمعة 15-10-2021 بالأسواق المصرية بشكل متتالي للشهر الخامس على التوالي نوع حديد التسليح ، وسط تذبذب في سعر خامات الحديد عالميا في بورصة المعادن في الوقت الحالي بالتزامن مع ازمة الطاقة في الصين.

وتسود أزمة للطاقة في الصين في ظل ارتفاع الطلب وتراجع المعروض مما قد يساعد في صعود أسعار الخامات عالميا ، فيما يتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم في مصر لطن حديد التسليح في مصر ما بين 14300 -14600 جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل مع ركود كبير في المبيعات.

الحديد فى مصر

أسعار الحديد اليوم في مصر

يرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 15-10-2021

سعر حديد عز اليوم

وشهد سعر حديد التسليح عز استقرار ملحوظ على مدار الشهر ليبلغ نحو 14600 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهو الاعلى سعرا في مصر.

سعر حديد المصريين

كما لم يسجل سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه اى تحرك بشكل ملحوظ ليبلغ 14500 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

وواصل سعر حديد الجارحي في مصر استقراره المتتالى ليسجل نحو 14450جنيها للطن تسليم أرض مصنع وهو من المصانع المتكاملة.

سعر حديد بشاي للصلب

فيما سجلت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب ثباتا ملحوظا عند 14500 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

سعر حديد السويس للصلب

كما ثبت مصنع السويس سعر حديد السويس للصلب فى السوق اليوم عند 14500 جنيها

سعر حديد المراكبي اليوم

واعلنت شركة المراكبي ان سعر حديد المراكبي مستقر عند مستوى 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14300 جنيها تسليم ارض مصنع

يذاكر أن بيانات غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات تظهر أن هناك فجوة في الانتاج والطلب في مصر والذي سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد المصانع 3.5 مليون طن