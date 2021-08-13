أسعار الحديد اليوم الجمعة 13-8-2021 بالأسواق المصرية

شهدت أسعار الحديد، اليوم الجمعة 13-8-2021، ثباتًا بالأسواق المصرية، وبشكل ملحوظ نوع حديد التسليح للأسبوع التاسع على التوالي، مع ثبات سعر خامات الحديد عالميًّا في بورصة المعادن في الوقت الحالي وفقًا للشركات المنتجة محليًّا، وسط توقعات بإمكانية نزول الأسعار الفترة المقبلة.

ويرجع ثبات أسعار الحديد، اليوم، في مصر لاستقراره عالميًّا مع استمرار معاناة سوق الحديد في مصر من الركود الذي يشهده حاليًّا.

فيما يتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم في مصر لطن حديد التسليح في مصر ما بين 14300- 14600 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل. الحديد فى مصر



أسعار الحديد في مصر اليوم

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 13-8-2021

سعر حديد عز اليوم

ولم يشهد سعر مصنع حديد عز أي تغير ليبلغ سعر حديد التسليح عز على مدار الشهر نحو 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع؛ وهو الأعلى سعرًا في مصر.

سعر حديد المصريين

كما لم يسجل سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة أي تحرك بشكل ملحوظ ليبلغ 14500 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما استقر سعر حديد الجارحي في مصر ليسجل نحو 14450 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع، وهو من المصانع المتكاملة.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجلت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب 14500 جنيه للطن أرض مصنع، والذي يعد ضمن المصانع الأعلى إنتاجية داخل السوق.

سعر حديد السويس للصلب

كما ثبت مصنع السويس سعر حديد السويس للصلب فى السوق اليوم عند 14500 جنيه.

سعر حديد المراكبي اليوم

كما لم يشهد سعر حديد المراكبي أي تغير، ويستقر عند 14500 للطن، والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14300 جنيه تسليم أرض مصنع.

وتشير بيانات غرفة الصناعات المعدنية، التابعة لاتحاد الصناعات، إلى أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد المصانع 3.5 مليون طن بليت.

جدير بالذكر أن أسعار الحديد تتغير بشكل مستمر، وقد يتغير أسبوعيًّا أو شهريًّا وليس بشكل يومي، كما أن الأسعار المعلنة هي التى يتم تطبيقها حاليًّا للتجار وليس للمستهلك، حيث تتم إضافة نحو 200- 300 جنيه؛ ما يعرف بالنولون أو مصاريف النقل.